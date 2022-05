León, Guanajuato.- Cientos de leones acudieron a los panteones a recordar a sus madrecitas en este Día de las Madres, ya sea a través de una oración, una misa de intención, un arreglo floral o incluso llevándoles música.

Desde la 8:00 de la mañana se abrieron las puertas los panteones en León bajo un operativo de Seguridad Municipal, coordinando esfuerzos Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Fiscalización.

El director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundiz señaló que el operativo ha dado buenos resultados y las visitas del Día de las Madres transcurrieron en orden.

Aunque no se registraron las multitudes que visitaban los panteones antes de la pandemia de COVID en León, los cementarios más visitados fueron los municipales, como el de San Nicolás y el Norte.

Los panteones privados también registraron una importante afluencia de familias que recordaron a sus madres queridas que ya gozan de la paz eterna.

Les llevan serenata en el Día de la Madre

Grupos municipales, como tríos o duetos, se hicieron presentes para recordar con canciones a la madre adorada.

“Entre las canciones que más nos solicitan está: Amor Eterno, Madre Adorada, Tres coronas, Por el Amor a Mi Madre, entre otras. El costo es de 50 pesos por pieza musical o como el cliente las solicite”, comentó Luis Adrián Soto, uno de los músicos presentes en este Día de las Madres..

Muchas de las madrecitas que fallecieron durante la pandemia de COVID y que fueron incineradas también fueron recordadas con Misas de Intención. En los templos la cuota por pedir por el eterno descanso de las madrecitas era de 50 a 100 pesos para agregar a la fallecida en la lista.

La venta de flores no fue la de otros años afuera de los cementerios, ya que no se veían esas largas filas que se registraban antes de la pandemia. Aunque la mayoría de los visitantes guardó ciertas medidas de seguridad, a otros ya no les importó eso, sobre todo en el comercio afuera de los panteones.

