León, Guanajuato.- Hoy, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se reunirán en la Ciudad de México con Germán Martínez, director general de la Conagua, para que el primero le presente el Plan B respecto al proyecto de El Zapotillo para traer agua a León.

Así lo anunció esta mañana el mandatario estatal en entrevista, en la cual prefirió no dar detalles del proyecto para que no se preste a especulaciones e inconformidades. La hora del encuentro es a las 2:30 de la tarde.

“Será una reunión formal, para que si ya estamos de acuerdo, presentársela al Presidente, entre Germán Martínez y su servidor”, para que él dé el último visto bueno para su realización.

El Estado y el Municipio de León han invertido 196 millones de pesos en el proyecto El Zapotillo. Foto: Staff AM.

Dijo que lo acompañarán también Francisco García León, director de la Comisión Estatal del Agua, y Raquel Barajas, coordinadora jurídica del Gobierno del Estado.

Esta reunión fue el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita al estado, concretamente a Irapuato, el 26 de noviembre.

Recordó que ese día, el Presidente de la República se comprometió a que el equipo de la Conagua recibiría al equipo del Gobierno del Estado de Guanajuato para exponer el plan B en virtud de que León ya no tendrá agua de la presa El Zapotillo.

En cuanto a cuándo lo recibiría Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador recordó lo que le ofreció en noviembre.

“El Presidente me dijo que me recibiría antes de que termine el año. Porque el proyecto que me estás anunciando me gustaría anunciarlo en enero. Pues nosotros somos a los que nos urge el agua, yo encantado. Estoy seguro de que el Presidente me va a recibir antes de que termine el año".

Diego Sinhue recordó, como lo había mencionado el 26 de noviembre, que, en caso de aprobarse dicho Plan B, sería financiado en 80% por la Federación y en 20% por el Estado de Guanajuato. Hoy agregó que en este 20% también participarían el municipio de León y los organismos operadores de agua municipales.

También en la reunión de hoy tratarán el asunto financiero, es decir, si la Federación pagará a Guanajuato lo que ya gastó en este proyecto desde hace años. Aunque el Gobernador expresó que él prefiere que se aborde en mesas diferentes.

¿Al final qué nos interesa? la prioridad uno es tener agua; la dos es que nos cueste menos y que nos paguen lo que nos deben. Pero si pones al mismo nivel tener agua y que nos paguen lo que nos deben, no vamos a avanzar. Sí es un tema humanitario, de urgencia.

Así que ese tema sí se verá con Germán Martínez, pero que no sea tema de la reunión con el Presidente de la República.

