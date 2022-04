Diputada de Morena demanda información de proceso de compra para equipo de Bomberos de León

León, Guanajuato.- El proceso para la compra de dos camionetas doble cabina y radios portátiles para Bomberos de León está mal y viciado, denunció la regidora Gabriela Echeverría, de Morena.

La regidora, que forma parte del Subcomité de Adquisiciones del Patronato de Bomberos, declaró a AM que el miércoles en la sesión virtual que realizó dicho subcomité, sólo se envió la orden del día, pero no se envió ningún anexo, las bases y la convocatoria para la compra de este equipamiento para el cual se destinará un recurso de casi 4 millones de pesos.

Empiezo a pedir información y no me la hacen llegar, pero aun así se somete a votación y los participantes sin tener la información aceptaron desde el cronograma y todo el proceso para la compra. Pedí información de dónde venía el recurso, que quería conocer las bases y seguimos sin tener la información”, sostuvo.

Echeverría explicó que no pudo asistir a la anterior sesión del subcomité donde el resto de los integrantes aceptaron el proceso para llevar a cabo la compra, a pesar de que no hay información sobre las bases y una convocatoria para proveedores.

Ayer tuvo lugar otra reunión del subcomité a la cual sí asistió la regidora morenista y donde hizo un señalamiento a Contraloría Municipal y en la cual Juan de Dios Álvarez Pérez, vocal en este subcomité, le dijo que no tenía derecho a opinar porque no había asistido a la sesión anterior.

“Nos enviaron la orden del día y teniendo esa información de la sesión a la que no pude acudir me comunico con Contraloría y les pregunté por qué no hicieron ningún señalamiento si todo el proceso está mal y viciado, por mí que se repita todo. No fue así, pero ya se hizo el señalamiento, pero ayer ya querían aprobar todo, la apertura, el fallo, todo, pero claro que yo haciendo mi señalamiento y Contraloría el suyo pues cambió la orden del día y este jueves será la apertura y el fallo hasta la próxima semana”, señaló.

El Subcomité de Adquisiciones del Patronato de Bomberos sólo precisó que se invertirá 1 millón 907 mil 600 pesos para dos camionetas Ford doble cabina y 2 millones 80 mil pesos para radios portátiles, aunque no se detalló el número de radios que se comprarán.

Voy a presentar una denuncia en Contraloría por las palabras que fueron emitidas hacia mi persona y por el proceso que está viciado y si es necesario que se inicie una auditoría que también se realice”, finalizó.

