León, Guanajuato.- Las zonas de restaurantes, las terrazas y explanadas del Distrito León MX carecen de permisos de uso de suelo para eventos, comercios o establecimientos de servicios.

La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, confirmó la falta de permisos del sitio que costó más de 250 millones de pesos.

“Después de realizar la búsqueda minuciosa en los archivos de esta Dirección y nuestro sistema eFlow, mismo que data con información del 7 de noviembre del 2005 en base a los datos proporcionados en su solicitud, no se localizó información”, señaló la dependencia.

La falta también es por licencias de venta y consumo de alcohol en envase cerrado y abierto, que entrega la Secretaría de Finanzas, que no informó si la zona tenía permisos.

“Todo lo relativo a licencia de alcoholes no se puede dar información por ser confidencial y bajo resguardo fiscal del Sateg”, señaló la entidad.

En la zona gastronómica del Distrito León MX negocios operan en cinco de los 18 espacios disponibles para restaurantes y negocios de comida rápida. Foto: Daniel Martínez.

La validez de permisos del establecimiento es revisada por Fiscalización, y otros establecimientos son clausurados si no los tienen.

En el Distrito León MX hay cinco restaurantes-bar que, de acuerdo con un recorrido de AM, venden alcohol, aunque no explicaron si había permiso.

Sobre el uso de suelo, personal que labora en la zona señaló no conocer el estatus, aunque en el contrato de arrendamiento sólo uno explicó que sí se especifica.

Los cinco establecimientos abiertos ofertan consumos de 2x1 y bebidas de cortesía pues la zona entre semana está sola, apenas hay usuarios los fines de semana y falta un plan integral a corto plazo para hacer funcionar el Distrito León MX.

Durante la Feria de León 2022 y Feria de Verano 2021 los nuevos espacios fueron usados para antros y exposiciones o comercio bajo contratos de arrendamiento.

Libra multas

Por operar de esta forma, de acuerdo con el Reglamento de Obra Pública en su artículo 561, se hace una multa por el equivalente de 50 a 10 mil veces la Unidad de Medida.

Esto equivale a 962 mil pesos a 4 millones 811 mil pesos.

El artículo también señala la revocación de los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas, así como la restitución de la situación del predio al estado en que se encontraba antes de la construcción.

Proyecta como castigo una demolición total o parcial de las construcciones y el arresto hasta por 36 horas del responsable.

El Patronato de la Feria de León no ha tenido ninguna multa ni otra consecuencia por operar de esta forma.

La Dirección de Desarrollo Urbano señala un tipo de permiso para cada giro, por ejemplo para restaurante-bar puede ser de intensidad media y alta.

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que el complejo no tiene aval para eventos, comercios o establecimiento de servicios, sin embargo no se le multa. Foto: Daniel Martínez,

El costo de cada permiso por zona tiene que ver con los metros cuadrados y para qué se usarán.

Por ejemplo, el permiso de intensidad mínima por 90 metros cuadrados, es de 539 pesos, de intensidad baja hasta 300 metros cuadrados, cuesta mil 606 pesos.

De intensidad media (el necesario para la zona) el costo es de 2 mil 140 pesos, mientras el de intensidad alta para zonas de más de 1 mil 600 metros cuadrados es de 2 mil 679 pesos.

Sólo por Feria de León 2022 se registró una ganancia de 42 millones de pesos, entre ellos la renta de los espacios comerciales que se instalaron en la zona nueva del Distrito León MX.

El permiso de uso de suelo es indispensable para obtener los permisos de Protección Civil y estar en regla con el funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios, que hace valer la Dirección de Fiscalización.

Promueven Distrito León MX en sitio web de la Feria

En la página oficial de la Feria de León en Internet, a cargo del Patronato, se colgó un sitio web diferente, con todos los atractivos del Distrito León MX.

Señala 8 espacios, entre ellos la zona de terrazas (2), explanadas (4) y zona gastronómica con 18 áreas comerciales para restaurantes y locales de comida rápida, pero sólo hay ocupados cinco.

El sitio muestra galerías de fotos con los espacios y especificaciones, el tipo de uso de suelo que le corresponde a la zona, el número de metros cuadrados, accesos, número de baños y amperaje de luz.

También señalan estacionamientos cercanos pero con costo extra y sin señalar precios pues de esa zona no se hace cargo el Patronato.

El sitio web tiene menos de un mes y contiene errores de programación y fallos graves en la experiencia del usuario de la página.

No es posible acceder a los términos de usos y condiciones para solicitar información de arrendamientos o los términos de privacidad.

Frena movilidad falta de elevadores en Distrito León MX

Además de las irregularidades en la asignación del contrato para que un particular lo opere, el estacionamiento subterráneo de la Feria no cuenta con elevadores que también deberían servir para llegar al segundo nivel de la zona de restaurantes.

Pasó más de un año desde la inauguración oficial del Distrito León MX y además dos ediciones de la Feria, pero los elevadores aún no se instalan.

Hace tres semanas David quiso consentir a sus padres y su abuela con una cena en el Distrito León MX, pero la visita no fue grata porque el sitio es poco accesible para personas con problemas de movilidad ya que no hay rampas ni ascensores, además, se cobran 25 pesos por hora en el estacionamiento.

La abuela de David tiene casi 87 años y presenta problemas para caminar, la intención era cenar en el restaurante del segundo piso.

Los elevadores del estacionamiento subterráneo del Distrito León MX no están en operación, tampoco hay rampas para personas con movilidad reducida. Foto: Daniel Martínez.

Pero una vez en el estacionamiento subterráneo vieron que no hay elevador, tampoco rampa, y aunque con dificultades, pudieron subir por la escalera al primer piso.

Pero el restaurante al que iban está en el segundo nivel y la familia decidió no arriesgarse más en las escaleras, así que la cena fue en un restaurante en el primer piso.

Antes de irse debieron pagar en el estacionamiento 75 pesos por dos horas y cinco minutos, no hubo tolerancia y estos últimos los pagaron como hora completa.

AM constató que los dos elevadores que supuestamente son para accesibilidad de personas con discapacidad no funcionan, y no hay advertencia de esta situación.

Además la señalética para anunciar los espacios para personas con discapacidad, son poco visibles.

Este estacionamiento comenzó a construirse en 2019 y le siguió la construcción del área gastronómica, que con dos niveles costó 142 millones 241 mil 379 pesos.

AM consultó al Patronato de la Feria sobre la razón de que no haya elevadores en ese espacio.

“Es una fracción de la obra que no se ha entregado al Patronato, hasta donde tenemos conocimiento Sicom (Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad) determinó que los que se habían instalado no contaban con las características y estándares adecuados”, fue la respuesta.

Exige oposición auditoría a Distrito León MX

Regidores morenistas exigen a la Contraloría de León y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que investiguen al Patronato de la Feria por otorgar sin licitación la concesión del estacionamiento subterráneo del Distrito León MX a una empresa de Ciudad de México.

“Nosotros solicitamos una auditoría integral a la Feria y la fracción del PAN sólo ha ido poniendo obstáculos para que ésta se realice. Este PAN-Gobierno ha entregado dos instituciones de la ciudad, la Feria y Sapal, a los empresarios paleros del sistema.

“Vamos a exigirle a Contraloría Municipal que haga su trabajo y que deje de ser tapadera de toda la corrupción que existe en este Gobierno”, manifestó.

Echeverría añadió que en este proceso de adjudicación directa no se siguió el reglamento de adquisiciones.

Antonio Cabrera Morón, regidor por Morena, consideró que el proceso de la asignación de este contrato a la empresa Operadora Prestige Parking S.A. de C.V., no fue transparente.

“¿Y legal? es lo que vamos a solicitar a la Auditoría Superior del Estado, que se sustente si se cumplieron con los requisitos establecidos de las licitaciones y los establecidos para como funciona su comité de adquisiciones (de la feria) y si tienen el respaldo para Por otro lado Virginia Magaña Fonseca, coordinadora del Partido Verde en León, consideró que con estas acciones el panismo confirma que es un Gobierno opaco y que beneficia a los intereses de unos pocos.

