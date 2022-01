Un accidente automovilístico en la carretera Querétaro-México le arrebató la vida a Yareli Fernández y a su pequeña de 7 años el año pasado.

Como en toda tragedia, los familiares de los fallecidos se enfrentan con los necesarios y estresantes trámites de toda índole, que llegan a tardar de seis a un año.

Lejos de aliviar la pérdida familiar, estas gestiones legales pueden crear ansiedad a los deudos que en muchos de los casos optan por tentar con su vida.

Luego de esta tragedia, el papá de Yareli, el psicólogo Efraín Hernández Palacios, ideó “La Carpeta Blanca”.

Es una guía básica de los documentos que toda persona debería tener a la mano para cuando fallezca un familiar de manera repentina.

De hecho, este expediente puede ayudar a familiares de personas que mueren enfermas de COVID en corto tiempo tras su ingreso a un hospital.

La mañana del viernes 26 de noviembre del 2021 cuando la familia salió de León a una convivencia.

A las 10 de la mañana en el kilómetro 8 de la carretera mencionada, un ternero fue el causante de que el tráfico se atenuara.

El conductor de un tráiler que viajaba en aparente exceso de velocidad se impactó contra varios automóviles y quedó sobre el coche de la familia leonesa.

En el percance murió Yareli y su hija menor de 7 años. Le sobreviven su esposo, el doctor José María de la Cruz Santana y sus hijas mayores de 18 y 14 años.

Días después del accidente tuve la fortuna de que varios de mis familiares me ayudaran a hacer estos trámites, porque son muy pesados, pero hay gente desamparada y que no tienen a la mano nada de estos documentos”, contó para AM el doctor José María de la Cruz.