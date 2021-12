León, Guanajuato.- Dulcerías de la Zona Centro fueron abarrotadas por grandes multitudes de compradores que se preparan para dar su bolsita de dulces en las posadas, que iniciaron este jueves.

Luego de que las posadas fueran suspendidas el año pasado por la pandemia de COVID, varias dulcerías se vieron afectadas por las pérdidas; sin embargo, este año lucen hasta con filas de compradores dispuestos a surtirse para sus posadas.

Estos comercios que abren sus puertas desde las nueve o diez de la mañana, desde temprano se han visto abarrotadas desde el jueves que iniciaron las posadas.

Hasta 20 minutos esperan por sus dulces

Una vendedora platicó que desde muy temprano la gente ha acudido a comprar de todo tipo de productos y que la temporada ha sido muy buena.

"No hemos parado en todo el día y eso es bueno, porque el año pasado estuvo bastante mal porque no realizaron posadas y es algo que deja muy buena ganancia", dijo.

La dulcería ubicada en Belisario Domínguez e Ignacio Comonfort, se ha vuelto una de las más demandadas, ya que afuera la gente tiene que esperar para poder ingresar y poder realizar su compra.

Myriam Moreno, clienta de esta dulcería, platicó que tuvo que esperar 20 minutos para poder entrar y surtir los dulces de la posada que le tocó dar en su colonia.

"No pensé que hubiera mucha gente y como me urgen, no hubo más que esperar mi turno", agregó.

Con bolsas de mandado llenas de productos salía la gente de algunos de estos negocios que se encuentran en la Zona Centro y que de acuerdo con algunos trabajadores para esta temporada es muy común verlas llenas.

En cuanto a los precios señalaron que para esta temporada se mantienen igual, ya que la intención es apoyar la economía de los compradores y su recuperación económica.

