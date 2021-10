Gas baja de precio, pero suben costos de carnes y verduras en León

Guanajuato.- A María de la Luz Mendoza ya no le alcanzan los 800 pesos que le dan de “chivo” para la semana, pues los precios de la carne, los abarrotes y los productos perecederos se han incrementado, impactando el gasto familiar.

“Somos cinco de familia, mi esposo, yo y tres hijos. Mi esposo apenas gana mil 700 pesos a la semana como jornalero, y de ahí hay que pagar servicios básicos, como agua, luz, teléfono, vestir, comida, y todos los días aumentan los precios”, dijo la ama de casa.

Por su parte, el dirigente estatal de la CROC, Antonio Hernández Navarro, reconoció que la situación económica de los trabajadores es cada vez más difícil, pues el sueldo apenas alcanza para lo básico.

“Ya nadie gana un salario mínimo, pero también con lo que se paga ya no se alcanza para vivir dignamente; la inflación va al alza y esto no para”, dijo.

Mencionó que el precio del gas butano está arriba de los 14 pesos, el kilo de res está sobre los 150 pesos, el pollo, que es de las carnes más baratas, cuesta 50 aproximadamente, y el pescado se encuentra arriba de los 100 pesos el filete.

En la última semana también se han disparado los precios de los productos perecederos, como la cebolla, que se cotiza hasta 37 pesos el kilo en algunos supermercados; la papa a 24 pesos, el aguacate 67 pesos o el jitomate 35 pesos.

En el descargue Estrella o en la Central de Abastos también se pueden encontrar precios altos, como es el caso del huevo, que está a 30 pesos el kilo; el chile habanero a 220 pesos el kilo; el chile serrano a 44 pesos; el caloro o chile güero a 33 pesos.

“Todo está subiendo; en los supermercados no hay día que no etiqueten los productos. En los mercados se pueden encontrar productos más baratos, pero no dejan escoger y la mitad de lo que te dan hay que tirarlo”, comentó Teresa López, ama de casa.

Las autoridades del consumidor dieron a conocer que la inflación cerrará en 2021 en 6.5% la tasa anual, un alza de casi 20 puntos base respecto al sondeo de hace 15 días, cuando la media del ejercicio era de 6.31%.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una inflación quincenal de 0.54% en la primera quincena de octubre, y la inflación se ubicó en un 6.12%.

MCMH

