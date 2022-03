León, Guanajuato.- Ricardo Sheffield Padilla apuesta a ser candidato de Morena a Gobernador en 2024.

El miércoles, en un foro virtual con suscriptores de AM le preguntamos directamente al actual titular de la Profeco:

¿Aspiras otra vez a la candidatura a la Gubernatura?

La respuesta fue: “Si Dios me da licencia sí estaremos participando de una u otra forma, escuché al Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) comentar que no había oposición en Guanajuato, que le haría mucho bien una oposición al PAN, yo le diría que no se preocupe que ya le estamos conformando y la va a haber, y fuerte”.

Respecto al conflicto interno que puede significar la definición del candidato en Morena, el excandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” en el 2018 dijo:

“Dentro de Morena por su naturaleza todo siempre será un conflicto, y está bien porque no es un partido en donde el que no obedece se equivoca, o el que obedece no se equivoca, es un partido en donde se externa libremente lo que cada quien piensa y se suman una gran cantidad de diversos pensamientos y sólo mediante el ejercicio de la dialéctica llegas a la mejor conclusión, así debe ser en todos”.

Para el también excandidato a la Alcaldía de León en el 2021, no hay que discutir pues el método que marcan los estatutos de Morena para definir esa candidatura está muy claro: encuestas abiertas. “Las Gubernaturas y la Presidencia de la República se deciden por encuesta, no hay más que hablar, lo dicen los estatutos”.

Ricardo Sheffield: El pleito con el Fiscal

Se le preguntó a Ricardo Sheffield Padilla qué pasó con la denuncia que el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, anunció que presentaría en su contra ante declaraciones que el morenista realizó en contra del Fiscal en la campaña del 2021.

“O está guardada en el cajón de alguien o nunca se presentó porque jamás fue notificado, ojalá me la hubiera presentado porque es un tema de explorado derecho, muy estudiado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en términos de derechos humanos y hay de tribunales internacionales cientos de resoluciones. Yo creo que se puso a estudiar y se dio cuenta que era una sinrazón lo que pretendía”.

Sobre sus dichos Ricardo Sheffield Padilla reiteró: “Me sostengo y me seguiré sosteniendo ojalá algún día Guanajuato pueda estudiar su historia y ver el daño que le causó esta persona en su contubernio con el PAN, por lo menos yo lo tengo muy claro, fui el Alcalde que gobernó la ciudad más segura del país en 2010-2011 y ahora estamos en las más inseguras del mundo, los números son fríos, no mienten”.

Luego de renunciar al PAN en donde fue Alcalde de León y legislador local y federal, en 2018 fue candidato de Morena-PT y obtuvo el 24.3% de la votación a Gobernador, un segundo lugar; detrás del 49.8% del candidato del PAN-MC-PRD Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El PRI fue tercero con 12.7% y el Verde el 6.8%.

