En León compran medicamentos por 4.1 millones de pesos

León, Guanajuato.- El Municipio asignó mediante licitaciones un contrato por 4.1 millones para medicamentos, material de curación e insumos de laboratorio para varias dependencias municipales, y otro por 1.7 millones para diversos materiales.

El Comité de Adquisiciones aprobó este lunes por unanimidad ambas compras.

En medicinas e insumos se asignó a seis proveedores: Enriqueta García Vega (1 millón 096 mil), Disfab (311 mil 596), Grupo Médico GE (978 mil 904), Difabaj (296 mil 534), Productos y Equipo Médico Hospitalario del Bajío SA de CV (619 mil 823) y Ricardo Sánchez Butrón (876 mil 081). El total son 4 millones 180 mil pesos.

Otras 80 claves se declararon desiertas, por 1 millón 543 mil pesos (los motivos son no cumplir precios aceptables, no cumplir técnicamente o no hay propuestas). Estas se asignan vía adjudicación directa invitando a los participantes en la licitación.

En otro fallo aprobado por unanimidad se asignó la compra de materiales complementarios para varias dependencias (principalmente son artículos como baterías y diversos de ferretería). El total asignado fue de 1 millón 754 mil pesos.

Los proveedores elegidos fueron: Moisés Arturo Castelazo Ortiz (1 millón 277 mil), Juan Miguel Araiza Orozco (476 mil 165) y Miguel Ángel Tovar Estevez (10 mil 770).

Se declararon desiertas 14 partidas por 372 mil 944, que se acordó adjudicar de manera directa invitando a los participantes de la licitación a que hagan ofertas.

Otro asunto abordado fue la licitación pública local de adquisición de material eléctrico y electrónico en donde solo dos proveedores cumplieron los requisitos, por lo que se declaró desierta y se aprobó emitir una segunda convocatoria cuyo fallo se dará el 18 de julio. El techo presupuestal es un monto total de 7 millones 573 mil.

Donan predio a Sapal

También el Comité de Adquisiciones aprobó la desafectación y donación de un predio de 1 mil 876 metros cuadrados en la colonia Rivera de la Presa a favor del Sapal, para así regularizar la posesión del inmueble donde operan dos tanques.

La regidora Gabriela Echeverría González (Morena) demandó dejar de hacer los procesos al revés, pues primero ocupan los predios y luego se donan. Por ejemplo, a un lado de este terreno hay otra construcción de un templo también sin regularizar.

El síndico y presidente del Comité, José Arturo Sánchez, coincidió: “Comparto que ninguna institución, sea pública o religiosa, puede ocupar un predio si no tiene la propiedad. Es importante garantizar que en esta administración no haya ocupación de predios sin que se haya formalizado lo que se tenga que hacer”.

DSS

