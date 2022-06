En León festeja Lucita 100 años entre música y amigos

León, Guanajuato.- Despampanante de pies a cabeza, la señorita María de la Luz Ramírez celebró su cumpleaños número 100 en la complicidad de sus compañeros de la Casa Hogar Tepeyac.

ADEMÁS: Exige Pilar Ortega justicia por linchamiento de Daniel Picazo

Luz, Lucha o Lucita, como le dicen de cariño, no podía creer que toda la casa hogar estuviera de fiesta en su honor.

Yo dónde iba a creer que iba a tener esos años, mi mamá murió muy fuertecita, en la mañana las madres me dijeron que era mi cumpleaños pero yo ni me la creo, pero si ellas lo dicen, debe ser cierto", mencionó Lucita.

ADEMÁS: Se mantiene México como cuarto proveedor de autopartes en el mundo

Con, globos, rosas, mole, pasteles de chocolate y una emotiva serenata, fue como Lucita festejó sus inesperados 100 años de vida.

Un largo camino

Desde muy pequeña, María de la Luz fue una mujer trabajadora y llena de calma, no tuvo hermanos, o familia que la procurara luego del fallecimiento de su señora madre.

Yo estoy en el asilo, cuando quieran venir a verme, aquí estoy, estoy sola, la familia que tenía se fue y ni adiós me dijo, mejor otra gente me procura", platicó

ADEMÁS: Gana Guanajuato 9 medallas de bronce en Olimpiada Nacional de Matemáticas

Lucita llegó a la casa hogar hace más de 20 años, y aunque recordar su pasado le causa un tanto de tristeza, vive feliz por tener un techo y gente que la quiere tanto.

Yo vivía con una amiguita, pero ella un día me dijo que no se sentía bien, que le daba pena dejarme sola, así que me trajo aquí, poco después falleció", añadió