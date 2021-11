León, Guanajuato - Para que las personas de la tercera edad puedan conseguir su afiliación al programa del Bienestar de Adultos Mayores del Gobierno Federal, deben soportar por horas el frío de las madrugadas y los rayos del sol de la mañana y tarde en extensas filas.

Desde las 5 de la mañana, las personas de la tercera edad, algunas de ellas enfermas y hasta en silla de ruedas, hacen largas filas para esperar el trámite.

Algunas otras personas acuden por sus tarjetas en las que les depositarán el apoyo, pero también pasan por el mismo sufrimiento.

A pesar de que en los discursos se dice que les dan trato digno, la realidad es otra, pues evidentemente es un sufrimiento lo que pasan.

Muchos de los abuelitos que aspiran a este apoyo, son rechazados por los Servidores de la Nación por alguna inconsistencia en sus documentos y nadie los ayuda.

El número del CURP y del acta de nacimiento no coinciden, tiene que ir a las oficinas del Registro Civil para que le hagan la modificación, porque ambos número deben de coincidir”, señala uno de los Servidores de la Nación.

En el Registro Civil tienen que sacar una acta de nacimiento actualizada que tiene un costo de 144 pesos, y solicitar modificar el CURP.

Cuando sacan el CURP en el kiosco del Gobierno del Estado, no sabemos porque, no da el número que coincida con el del acta, y por ese simple error no se pueden afiliar al los programas sociales, aún cuando lo demás si coinciden”, explica Nora Hernández, del módulo de información.