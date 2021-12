Enfermera cumple su sueño y se jubila satisfecha del Hospital Regional de Especialidades

León, Guanajuato.- Con una misa y mariachis, tras 36 años de servicio, la enfermera quirúrgica Aurora Frías Juárez, de 54 años, se jubiló ayer en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, donde acompañada por familiares y compañeros pasó por última vez al checador del hospital.

Comencé a trabajar en el Hospital Regional de Alta Especialidad cuando abrió sus puertas, este 1 de diciembre (hoy) cumpliría 15 años de servicio", compartió Aurora Frías.

En las instalaciones del nosocomio, junto al albergue, el padre Padro Salvador Saavedra ofició una misa que compañeros de la enfermera organizaron para agradecerle por los años compartidos en quirófano y en los pasillos del hospital.

Además de colegas, también acompañaron a la enfermera sus familiares más cercanos, como su mamá, sus hermanos, Jesús y Rosalba, su esposo Martín, sus hijas, Diana y Karina, y sus dos nietos, Bárbara y Mauro.

Para mí fue un privilegio iniciar aquí mis primeros pasos como enfermera especialista, el hospital estaba prácticamente en obra negra todavía, no se equipaba, para mí fue un honor iniciarlo con todo el personal que inauguramos esta institución en febrero del 2007", recordó.

Aurora recordó que su primera cirugía en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío fue una operación de columna, confesó que a ese tipo de cirugía le tomó mucho cariño gracias al doctor Nicolás Mireles Cano, quien fue el iniciador de la residencia de columna en esta unidad.

"Él dejó aquí un gran legado, desafortunadamente falleció en marzo de este año por una enfermedad, no por COVID-19. Me llevó una gran enseñanza, con él di muchos pasos importantes, la cirugía de columna era su especialidad.

También me llevo muchas satisfacciones de haber convivido con todas mis compañeras y de haber conocido a mi familia HRAEB", expresó emocionada.

Compartió que también se desempeñó en el área de neurocirugía, en donde participó en cirugía de cráneo, de oncología, trasplante renal, trasplante hepático, cirugía de traumatología y ortopedia.

Prácticamente en todas las áreas me desenvolví, ser enfermera lo llevo en la sangre, desde pequeña quería ser enfermera, quería curar a mis hermanos y finalmente llegué a hacer una especialidad, algo que no me imaginé", confesó.