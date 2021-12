¡Abrígalos! Dona suéteres o chamarras durante temporada invernal

León, Guanajuato.- En esta temporada invernal se entregará ropa abrigadora, como chalecos, ropa térmica y cobijas a casi 23 mil personas necesitadas, sobre todo adultos mayores, informó Liz Esparza Frausto, directora del DIF municipal.

Esto, en el arranque esta mañana de la campaña invernal, encabezado por la presidenta Alejandra Gutiérrez Campos, en la que entregaron chalecos donados por la empresa Denso, a adultos mayores.

La campaña comprende también la colocación de un perchero afuera de Presidencia Municipal donde quien lo desee puede donar chamarras y suéteres para que los tome quien los necesite.

La directora del DIF dijo que hoy iniciarán con la entrega en la tarde en la colonia Periodistas Mexicanos a gente ya previamente seleccionada por el DIF, el IMUVI y Desarrollo Social. Este "barrido" de colonias durará esta semana y enseguida se hará la entrega de prendas, que continuará hasta enero.

Pero van a ir buscando en colonia gente vulnera para entregarles. Liz Esparza Frausto agregó que no sólo van a entregar la ropa, sino hacer un diagnóstico de otras necesidades.

Alejandra Gutiérrez expresó: "No hay peor frío que el que se pasa solo. No podemos dejar descobijado a nadie. Si queremos ser una mejor ciudad, no podemos dejar de atender las necesidades de los demás.”

"Para nosotros, lo más importante son las personas, ser servidor público es una gran oportunidad."

No vamos a descansar un solo día para atender las necesidades de los demás, el que necesita una silla de ruedas, una cobija. No sólo hay que sumar, sino multiplicar. Con nosotros van a contar", ofreció.

