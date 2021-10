Llama Alejandra Gutiérrez al PAN a exigir más resultados a sus gobiernos

Guanajuato.- En el cumpleaños 30 del PAN gobernando en Guanajuato, la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, pide al PAN formar nuevos cuadros y exigir resultados a sus gobiernos.

El principal reto, sostuvo, es sacudir a cada uno de los integrantes del partido y hacer que todos abracen los principios y los valores del PAN y que los vivan.

En el caso de su Gobierno, apuntó en entrevista para AM, el compromiso es apretar el paso y abrirse como nunca antes a la participación ciudadana en las decisiones.

“No hay que tenerle miedo a abrir las puertas, queremos hacer un gobierno abierto, no nada más es publicar información, es dejar que los ciudadanos participen”, dijo.

¿Cómo fue tu encuentro con el PAN y el inicio de tu militancia?

“Inicié como panista por ver a mi papá (en San Juan de los Lagos), fue panista desde hace muchos años, cuando no se ganaban las elecciones, salían a luchar, y yo decía que por qué seguían pidiendo el voto si siempre perdían y me decía que porque se seguía caminando, avanzando y que había una necesidad de cambiar la realidad del País. Gracias a mi papá empecé en las filas del partido, participé desde muy joven, antes de cumplirlos 18 años ya estaba en el partido. Empecé como adherente en Jalisco y luego hice mi cambio de domicilio a Guanajuato”.

¿Cómo llegas al Gobierno, a iniciar la carrera que te lleva a Alcaldesa?

“Inicio mis estudios en León, termino y me invitan a trabajar a la administración, a base de trabajo fui llegando a diferentes posiciones, cuando entro ni siquiera sabían que era panista, seguía registrada en Jalisco, pero la función pública es uno de los lugares donde de manera precisa puedes poner en práctica los principios del partido, el humanismo, subsidiariedad, solidaridad, y buscar el bien común”.

¿Te invitó Ricardo Sheffield?

“Ya tenía muchos años participando ya como miembro activo para cuando lo conocí. Ya trabajaba en la administración cuando llegó como Alcalde (en ese último tramo del trienio fue nombrada como Tesorera Municipal). ¿Por qué se dio el nombramiento? porque duré muchos años trabajando en la Tesorería en diferentes posiciones, empecé como Jefa de Bienes Inmuebles, Subdirectora de Servicios Generales, Directora, hasta que me invitan a ser Tesorera porque era la que tenía más experiencia en todas las áreas, conocía la parte legal, y la fiscal y contable”.

¿Te sorprendió que dejara (Ricardo Sheffield) al PAN?

“Obviamente sorprende que una persona que tiene años militando en un partido con principios claros, se va con principios completamente diferentes, obvio sorprende”.

¿En 30 años cuál ha sido el legado más importante del PAN en Guanajuato?

“No nada más en el estado, uno de los legados en todo el País ha sido la conformación de instituciones, desde la creación del PAN Manuel Gómez Morín a eso apostó, le tocó desde el Banco de México, la UNAM, ha sido ingrata la historia en no contar todo lo que hizo por el País, crear instituciones sólidas para México, y sobre todo apegados a la democracia y a la libertad. Y, segundo, es seguir creando mejor ciudadanía, porque entre más preparada esté la ciudadanía, más participativa sea, vas a tener una mejor sociedad; y un tercer aporte, el de buenos gobiernos”.

¿En 30 años en qué está en deuda el panismo con Guanajuato?

“Siempre habrá muchas áreas de oportunidad, muchas formas de crecer y hacer las cosas mejor y justamente a unos días de entrar al Gobierno tenemos que apretar el paso creando mejor ciudadanía, tenemos que hacer gobiernos más humanos, más cercanos y que den mejores resultados. Las condiciones de México han cambiado y la forma de trabajar debe cambiar, sin dejar los principios, que no son negociables.

Los gobiernos de Guanajuato han sido ejemplo a nivel nacional y muchas buenas prácticas se han copiado en lo internacional, donde se han hecho más cosas con menos, generando instituciones, infraestructura y resultados en todos los niveles. Insisto obviamente siempre habrá muchos retos, el presupuesto no es suficiente”.

¿El PAN-Gobierno no tiene también una parte de la responsabilidad compartida con otros niveles de gobierno y poderes en la violencia que vivimos?

“Insisto, retos hay muchos, y las responsabilidades son conjuntas, tenemos que aprender que cada quien tiene una parte de la solución y la responsabilidad. En materia de seguridad la Constitución es bien clara y te dice qué le compete a los tres ámbitos: a la Federación, a los estados y municipios, cada quien su tarea. Pero no solamente al Ejecutivo, también el tema de seguridad se construye trabajando de la mano con el Legislativo y el Judicial. Y vuelvo a lo que decía en campaña, no es un mero eslogan ‘Con la fuerza de todos’, necesitamos de todas las instituciones para tener mejores resultados. Y atendiendo la realidad que vive todo el País, el tema de violencia es en todo el País, qué vamos a hacer de la mano todos”.

¿Falta autocrítica de las autoridades? ¿Aceptar que se está fallando en esto?

“Hace falta autocrítica en todo, no nada más en este tema, como personas, como instituciones y como entes de gobierno, siempre habrá cosas por mejorar. Tú me lo oíste decir en campaña: Aquel funcionario que diga que no hay nada por mejorar, que está su área al cien por ciento, es el primero que no debe de estar y se debe de ir porque ya está en una área de confort que no le permite mejorar las cosas”.

¿No urge al PAN un golpe de timón nacional? ¿Por qué crees que Marko Cortés puede llevarlos a un resultado diferente en las elecciones del 2024?

“Conozco a Marko, es una persona sensible, panista de toda la vida, que conoce los principios, y algo que le reconozco, se lo dije el día que vino a desayunar con panistas del estado, primero porque dialoga, escucha, busca consensos, es algo importante en un dirigente, no beneficiar a unos y a otros no, y ha respetado varios temas de manera local. El PAN no se cambia nada más desde la dirigencia nacional, si realmente queremos cambiar las cosas es desde los comités directivos municipales, estatales y yo les decía a algunos panistas: No se puede decir que la responsabilidad está en una sola persona, sí es la guía, el dirigente, pero también tenemos liderazgos en lo local que se cometen errores y hay que reconocerlos”.

¿Tú crees que el PAN va por el rumbo correcto?

“Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, y es la misma dinámica que en gobierno. Primero, reconocer en dónde hemos fallado desde lo local, quiénes nos han fallado y cómo vamos a hacer para corregir el rumbo. Todas las instituciones están conformadas por seres humanos y siempre habrá alguien que haga algo que no debe y el PAN siempre debe mandar la línea de lo correcto.

Y te doy el ejemplo de la parte municipal, ahora que me toca ser Coordinadora de Alcaldes del PAN en el País lo que tenemos que hacer, de la mano con el dirigente del partido, es tener un plan de capacitación, no podemos dejar a nadie atrás.

Aquí lo más importante es reconocer qué se ha hecho bien, cómo lo podemos hacer mejor, y aquello que hemos fallado, reconocerlo, ser autocríticos y superarlo”.

¿En Guanajuato qué consideras que la nueva dirigencia estatal que encabezará Lalo López debe cambiar para que los ciudadanos sigan confiando en su partido?

“Primero que nada, lo medular somos los que integramos el partido, y que esas personas realmente comulguen, actúen y sean congruentes con los principios del partido, porque no se vale saberte toda la normativa si no lo llevas a la práctica. Que se vean reflejados en resultados para el ciudadano, que los panistas seamos ejemplos de vida en lo público y en lo privado, si no todo queda en letra muerta. El principal reto es sacudir a cada uno de los integrantes del partido y hacer que todos abracen estos conceptos y que los vivan. Una de las cosas más importantes que tendrá que hacer la dirigencia a nivel estatal es cómo va a fortalecer a los integrantes con la capacitación, formación, porque no puedes pedir que el ciudadano sea mejor y esté mejor formado, si no lo hacemos hacia el interior”.

¿Y eso cómo hacerlo?¿Hay que ser más duro en pedir cuentas a sus gobiernos?

“Esto que digo tiene que ver principalmente en cómo vas a formar tus cuadros y necesitamos formar nuevos cuadros, hay muchos jóvenes con ganas de participar y que tienes que estar de la mano de ellos para que crezcan en todos los sentidos: profesionalmente, en la parte personal y sobre todo en el sentido del servicio.

Segundo, efectivamente, pedir cuentas. Una de las cosas que Gómez Morín decía que a los gobiernos emanados del PAN son a los que más se les debe exigir, tenemos que retomar eso, hay que ser autocríticos y ayudarnos a dar resultados”.

¿En León danos ejemplos concretos de a qué te refieres cuándo hablas en tus discursos de que pretenden hacer un gobierno “completamente diferentes”?

“En varias cosas, primero, por mi propia formación, la parte legal, del reglamento interior va a cambiar, el cómo está organizado, buscar hacer más con menos. ¿Qué tenemos que hacer? que el presupuesto rinda para dar mejores resultados para generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? con políticas públicas claras que reflejen lo que la gente quiere, venimos de un ejercicio completamente diferente, terminó la campaña y regresamos a la calle a decirle a la gente qué es lo que sueñas para León, qué proyectos tienes y cómo podemos trabajar de la mano, fue histórico la cantidad que participó en la iniciativa.

El tema de atención ciudadana también lo vamos a cambiar, queremos facilitar a la gente los trámites y servicios, que sean amigables, resolver problemas básicos.

Se habla mucho de transversalidad, siempre que hay un cambio de gobierno oímos que ahora sí se va a trabajar de manera transversal, estamos buscando un esquema con metodología para que eso realmente se dé. Te doy un ejemplo, queremos prevenir el delito, la Dirección de Prevención del Delito sola no va a poder, esa área tendrá que generar las políticas públicas dirigidas a la prevención pero le va a tener que entrar con metas claras Desarrollo Social, Rural, Deporte, DIF, Juventud, y tener metas en conjunto, entre muchas otras cosas que se harán.

¿La participación ciudadana que fue bandera del PAN de qué manera se renovará desde los comités de colonos, los consejos municipales, etc.?

“Se va oxigenar con el respirador directamente, ¿y por qué?, porque no solamente es a través de los consejos, y fue de las cosas que nos dijeron en campaña y en este ejercicio de escucha ciudadana, a veces solamente se escuchan a cabezas, en Consejos, y se deja de escuchar a la ciudadanía en lo general. Daba el ejemplo de la infraestructura urbana, cuántas veces se invierten millones pensando que le estás haciendo un bien a la gente y la misma sociedad te dice, ‘ni siquiera lo necesitaba, o no era así como lo necesitaba’. Ahora la primera forma de oxigenar de manera directa, y que no se había hecho en Guanajuato y León, sí en otros municipios y por eso hay que buscar prácticas que haya funcionando, vamos a iniciar con el presupuesto participativo, una parte del recurso para obra pública se va a dividir en delegaciones, es otro de los mecanismos diferentes, la ciudad es tan grande requiere de dividir en siete delegaciones, donde toda la administración atenderá de esa manera y aparte tendrán un presupuesto que la sociedad decidirá qué necesitan. Y se va a presentar una iniciativa en el Congreso en este tema.

Es involucrar a la ciudadanía, entre más participen más resultados vamos a tener. No hay que tenerle miedo a abrir las puertas, queremos hacer un Gobierno abierto, no nada más es publicar información, es dejar que los ciudadanos participen”.

MCMH



