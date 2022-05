Esperan por más de 2 horas por tarjetas para cobrar Pensión para el Bienestar

León, Guanajuato.- Poco más de dos horas esperaron algunas personas para recibir su tarjeta del programa del gobierno federal Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores en el Banco del Bienestar ubicado en la colonia Los Ángeles II en León.

Afuera de esta sucursal del Banco del Bienestar, en León, se instaló un toldo donde a mediodía de este viernes cerca de 50 personas esperaban recibir esta tarjeta para cobrar el apoyo económico que otorga el Gobierno Federal a los adultos mayores de 65 años.

"Llegué como a las 10:30 de la mañana y ya casi es la 1:00. A mí no se me hace larga la espera porque es un bien para nosotros, creo que no tengo ni un año recibiendo este apoyo que es mucha ayuda para mí. Vivo en Prado Hermoso y me vengo caminando porque no traigo para el pasaje, pues, ¿qué más hacemos?", compartió María de Jesús Mora Ramos.

Antonia Martínez y su esposo viven en El Coecillo y este viernes llegaron a las 11:00 de la mañana al Banco del Bienestar de Los Ángeles II para recibir su tarjeta; desde hace un año son beneficiarios del programa federal Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

"Había fila pero avanzó rápido y nos atendieron bien. Es muy importante esta ayuda porque mi esposo ya no trabaja y yo tampoco. Tenemos una hija con discapacidad y este apoyo es una ayuda grandísima porque sí la necesitamos", platicó la señora Antonia.

Seguirán entregando hasta fin de mes

Mientras que en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez donde hay una oficina del Gobierno Federal se observó una menor asistencia y a algunas personas se les informó que su tarjeta para cobrar la Pensión para el Bienestar estará disponible a finales de junio.

Uno de los servidores de la Nación de nombre Francisco que estaba en el lugar informó que en este punto se convocan al día a 305 personas para que pasen a recoger su tarjeta y poder cobrar la pensión que otorga el Gobierno Federal.

Recordó que la entrega de tarjetas se realizará hasta el 31 de mayo y precisó que en el Banco del Bienestar de la colonia Los Ángeles II se hace esta entrega de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

"Pero como hay muchas personas en postración que no pueden trasladarse nosotros vamos a su domicilio y hasta ayer se entregaron 4 mil 600 tarjetas en León de las cerca de 13 mil que se van a entregar", detalló.

