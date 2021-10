León, Guanajuato.- Pese al amparo otorgado por un jueza federal, la compraventa del Estadio León no se ha frenado porque el inmueble ya es del Grupo Pachuca, aclaró el abogado y palcohabiente Jorge Marcelino Trejo Ortiz.

AM publicó el domingo que una juez federal detuvo la venta del Estadio León y del terreno aledaño, destinado a Munpic, por considerar que hubo irregularidades en las dos asambleas previas celebradas para autorizar la venta.

Esto se decidió mediante el otorgamiento de una suspensión definitiva de un amparo promovido por Guillermo Liceaga Díaz Infante, socio del Club León. La resolución se dio el 24 de septiembre.

Trejo Ortiz, también presidente del Colegio de Abogados del Estado, indicó que la resolución de la jueza no tiene efectos legales debido a que el proceso ya concluyó, por lo que el Estadio es oficialmente propiedad de Grupo Pachuca.

Hoy en día es inamovible, se cubrieron todos los requisitos , ahí está la escritura . El amparo que promueve Daniel Durán solamente se otorga una suspensión provisional , no están pidiendo la nulidad de la escritura , para eso habría que promover un juicio y nadie lo está haciendo”, apuntó.

Agregó que el amparo lo único que hace es reconocer que sí hubo irregularidades en las dos asambleas previas celebradas para autorizar la venta del Estadio. Sin embargo, dijo que esto de ningún modo frena la compraventa, e incluso mencionó que tampoco afecta la compra del Museo de la Piel y el Calzado (Munpic), ya que también quedó realizada.

No hay nada pendiente, entonces al final del día y decir, bueno, sí hubo irregularidades, pero esto no te quita, ni se va a lograr que esta operación se caiga. Jurídicamente no frenó nada, el proceso de compra ya está concluido”, indicó.