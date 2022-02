León, Guanajuato.- Al menos 40 personas no recibieron su caja de desayuno especial por el 14 de febrero, fueron estafadas y en redes sociales denunciaron a la vendedora, a quien identifican como Dulce.

Al parecer con un perfil falso promocionó en varios grupos en redes sociales paquetes de desayunos y galletas como un detalle perfecto para regalar el 14 de febrero, que se entregaría antes del mediodía, pero no ocurrió.

El total de mi pedido era de 450 pesos y se le dio anticipo de la mitad, después publiqué buscando otro tipo de productos y ella contestó pero solo encargué eso (el desayuno)”; señaló Vanessa, una de las afectadas que platicó con AM su experiencia.

Vanessa tras negociar el pedido depositó a una cuenta en Banco Azteca a nombre de Alejandro Núñez, confió al ver que era una cuenta real.

Ceci en lugar de pedir un box lunch pidió algunos vestidos que también ofertaba el perfil presuntamente falso, que regalaría a sus amigas por el día del amor y la amistad.

“El contacto fue de ella hacia mí, no se me hizo raro pues ya había visto sus publicaciones y había visto que vendía el producto que yo buscaba, estuvimos en contacto y se me hizo segura”, dijo la joven que pidió tres vestidos para regalar el 14 de febrero.

Una de las denuncias en Facebook, con la imagen de perfil de la presunta estafadora y del depósito de dinero que se le hizo.

AM intentó contactar a la vendedora a través del número de celular que proporcionaba en su perfil de redes sociales, pero no contesta aunque sí da línea.

Otro caso fue el de Edna, quien tenía planeado sorprender a su novio este 14 de febrero con un desayuno.

Quedó muy formal en entregar el desayuno sorpresa, se le realizó el pago correspondiente y no lo hizo, ni siquiera se tomó la molestia de cancelar o responder llamadas, yo sé que no recuperaré mi dinero”, señaló en redes sociales.

El costo de cada desayuno era de 300 pesos, incluía waffles, alitas o boneless, huevo con algún ingrediente extra, fruta café, jugo, un mini pastel, sandwich y una rosa con un globo.

También ofrecía cajas de galletas decoradas por el día del amor, en 450 pesos.

Los administradores de grupos donde fueron publicadas las denuncias comenzaron a borrar estos comentarios, se buscó que alguno diera una versión sobre lo que ocurre cuando pasan estas situaciones.

En el grupo Consume Local León aseguraron que se borran los comentarios de denuncia y se bloquea el perfil estafador, pero en revisión realizada por AM el perfil denunciado seguía activo en el grupo. En otros grupos se deja la publicación como evidencia para alertar a otros compradores.

El perfil denunciado parece abandonado, no hay publicaciones y las fotos coinciden con otros perfiles que no tienen nada que ver con Dulce, la presunta estafadora.

