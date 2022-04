Exige Amicus a Congreso asegurar derechos de la comunidad LGBTIQ

León, Guanajuato.- Juan Pablo Delgado Miranda, director de Amicus, asociación dedicada a la lucha de la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ, pidió al Congreso del Estado acatar el amparo que lo obliga a etiquetar presupuesto en beneficio de esta comunidad.

Queremos hacer un llamado al Congreso del Estado, y en particular al secretario general del mismo (Christian Cruz Villegas), que se toma atribuciones que no le corresponden, a que no presente un recurso de revisión en contra de esta resolución de demanda.