Exigen enfermeras del Issste en León despido de coordinadora

León, Guanajuato.- En oficio fechado el pasado 31 de enero aproximadamente 74 trabajadoras (es) del área de enfermería del Hospital Regional del Issste en León solicitaron a la Dirección de la institución la destitución de la coordinadora de Enfermería, Mariana Hernández Ramírez.

En la carta (de la que AM tiene una copia con los 74 nombres, números de empleado y firmas) dirigida al director general del HR Issste León (ubicado en la col. Azteca), Dr. Pablo Julián Medina Sánchez, acusan una serie de violaciones a sus derechos laborales.

“Hemos sido violentados moralmente y acosados laboralmente. Pedimos a ustedes:

Primero. Tener en conocimiento las conductas de acoso laboral descritas por parte de la Coordinadora de Enfermería.

Segundo: La destitución de la gestión a su cargo, así como de su equipo de trabajo o favoritismo empleado por ella”, resume el punto principal de la solicitud.

Exponen que en días pasados un grupo de jefes de servicio se reunieron con el subdirector Médico del Hospital, Óscar Iván Rosas, y en presencia de representantes sindicales se manifestó la situación laboral que vivían, les prometieron una convocatoria para designar a otra persona en ese encargo, pero resultó que, luego de ese proceso, la ratificaron.

“Sentimos que se han burlado de nuestro gremio”, apuntan.

En la queja señalan que la superior se dirige al personal de manera autoritaria, majadera y burlona. Durante cinco meses ha cambiado a todos los supervisores que iniciaron en su equipo de trabajo porque “si no estás de acuerdo en lo que dice te quita del puesto”.

Mencionan que tiene a su sobrina y a su tía en horario y turno diferente al que les corresponde y con horario especial, sin equidad con el resto de los trabajadores.

En el punto 4 acusan que al personal que se tiene en el servicio COVID los están dejando de 8 a 12 horas continuas en el servicio sin que salgan a comer, y esto ha provocado que todo el personal de enfermería asignado a esta área se contagie. Y, de acuerdo a la OMS, el personal que labora en atención COVID no debe estar expuesto por más de cinco horas.

Además que desde septiembre que asumió el puesto no conocen el plan de trabajo.

“¿Acaso nosotras como personal que pertenecemos al Departamento de Enfermería no deberíamos ser parte primordial para conocer y poder trabajar en conjunto?...La gestión carece de planeación efectiva en liderazgo y equipo de trabajo funcional, sin considerar perfiles de puestos, delegación de funciones por áreas”, puntualizan los quejosos.

Y concluyen que no se cumple con la NOM 035-STPS-2018, sobre “Factores de riesgo en el trabajo, identificación y análisis y prevención”, así como la Ley Federal del Trabajo, etc.

Pide director del Issste prueben dichos

El director general del Hospital Regional del Issste, Pablo Julián Medina Sánchez, defendió que, con la nueva titular de Enfermería, mejoró la atención a la derechohabiencia.

“Administrativamente y atención a los pacientes, de ellos hemos recibido muchísimas felicitaciones, que el trato ha mejorado porque las compañeras puede ser que se sientan observadas o lo que sea, pero tienen una mejor actitud con los pacientes, eso no tiene precio porque es a lo que nos debemos”, opinó el directivo en entrevista para AM.

No obstante, dijo, se revisarán las quejas presentadas al interior para tomar una decisión.

Mencionó que, a partir de este viernes 4, se está entregando un oficio a cada uno de los firmantes de la carta en referencia para pedirles que describan la situación personal que tuvieron con la Coordinadora de Enfermería y las pruebas y testigos de los señalamientos.

“Recibí este oficio el día 2 de febrero. Me he dado a la tarea de preguntar exactamente qué es lo que ellas vivieron, cuatro o cinco compañeras me refirieron que fueron forzadas a firmarlo, otras me dijeron que no sabían que habían firmado. ¿Dónde está la evidencia?

“El hecho de que firmen tendrán que tener una evidencia de que lo que están narrando es real y eso los voy a pedir por escrito. Si hay alguna situación anormal por supuesto que debemos de tomar cartas en el asunto con el nombramiento de la Coordinadora”, indicó.

A los quejosos se les dará 5 días hábiles para narrar su inconformidad, después de eso se revisará los argumentos que ellos expongan y se tomará una decisión sobre su petición.

La Coordinadora de Enfermería entró en funciones el 1 de septiembre del 2021. Es una trabajadora de base que estuvo en el área COVID en las primeras tres olas de contagios.

“Ella, debido a su formación, les pide planes de trabajo, les pide todo, y resulta que muchas de ellas no le han entregado, lo único que estamos pidiendo es que trabajen”, apuntó.

Destacó que el primer piso del hospital que se tiene ahora como área COVID en toda la historia del Hospital jamás se había ocupado con pacientes, sólo un tiempo la terapia intensiva, y que eso fue posible por los ajustes operativos de la Coordinadora de Enfermería. Lo mismo que habilitar el tercer piso para la recuperación de los pacientes.

De 18 camas para pacientes de COVID-19 ayer por la tarde estaban ocupadas cinco.

