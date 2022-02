León, Guanajuato.- El conseguir la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, es para Fausto Martínez, un paso más para hacer visible que existen.

“Lo que no se dice, no existe, y legalmente necesitamos identificarnos para ser objeto de obligaciones y de derechos, y es una forma también de llevar la discusión al tema público, para que llegue la normalización del tema”, compartió con AM.

Una persona de género no binario es aquella que no se identifica como mujer ni como hombre, “que entre estos dos géneros se fluye tomando las características sociales, por ejemplo la vestimenta, los gustos de uno u otro género”, apuntó.

AM publicó ayer que la de Fausto es la primera acta de nacimiento de una persona de género no binario en Guanajuato, expedida el pasado 11 de febrero por el Registro Civil del Estado de Guanajuato, producto de una demanda de amparo promovida por Amicus, en conjunto con la Red de Juventudes Tras y Colmena 41.

Es además, por lo que tienen conocimiento, el primer caso en todo México.

La sentencia del juicio de amparo sólo tiene consecuencias para esta persona. En Guanajuato estas organizaciones no tienen más demandas de amparo en trámite.

El joven tiene 26 años, es originario de Celaya pero vive en Guanajuato capital. Hace poco inició sus estudios en Derecho en la UVEG (Universidad Virtual del Estado de Guanajuato) motivado por la defensa de los derechos LGBTI+. Está soltero y es un emprendedor que inicia un proyecto de mezcales de sabores.

“Quiero tener herramientas legales para apoyar este tipo de casos y otros como son la rectificación de actas de personas trans. Lamentablemente en nuestro estado todos los logros no han sido por la vía administrativa sino por lo judicial”, indicó.

Fausto Martínez: Respaldo de la familia

El reconocimiento como no binario fue un proceso que lo llevó a cuestionarse ¿qué soy?, y no sentirse identificado ni hombre ni mujer. Fue a los 18 años que conscientemente supo de esta definición y asumió públicamente su significado.

Respecto a cómo ve su familia que se asuma no binario, comentó: “Dentro de lo que cabe bien, por ser un tema que no está socializado, hay dudas, hay desconocimiento, pero con lo que yo mismo les he ayudado, lo han tomado bien”.

Menciona que debe seguirse impulsando un cambio cultural para reconocer y respetar la diversidad, explicar que sexo y género no es lo mismo, lo primero son las características biológicas y lo segundo es parte de una construcción social.

Recordó la reacción cuando hizo público que en octubre del 2021 había solicitado al INE rectificar su credencial para votar con su identidad, lo cual le fue rechazado.

A partir de ahí en las redes sociales donde lo compartí hubo muchos comentarios negativos, incluso ofensivos y un tanto violentos, no ha sido la primera vez, no está bien normalizarlo, pero esa acción tuvo más impacto positivo que negativo”, anotó.

La discriminación, expuso Fausto Martínez, ha sido más por la orientación sexual que por la identidad de género “y más en el estado donde vivimos, donde se ha normalizado la violencia en general y la violencia hacia las personas LGBTIQ+”.

A las personas que se asumen como no binarias y temen al rechazo social, Fausto les recomendó apoyarse con organizaciones civiles desde lo psicológico y en lo legal, y entender que cada persona en su momento decide de qué forma asumirlo.

Espera que más personas tramiten estos amparos para el reconocimiento no binario (NB) en sus actas y lograr una jurisprudencia para que no sean ya necesarios.

