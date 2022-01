Secretaría de Seguridad exige a Patronato de la Feria controlar conciertos en Velaria con boletos

León, Guanajuato.- Tras el caos ocurrido en el concierto de Santa Fe Klan, en la Feria de León 2022, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León exigió al Patronato de la Feria repartir boletos para tener un mayor control de los aforos de los siguientes conciertos gratuitos en la Velaria.

“Ya hable con el presidente del Patronato y dimos instrucciones de que a partir de ahorita todos los eventos que están aquí en la Feria, todos los que son en zona gratuita, todos tienen que ir con boleto, sino no se van a autorizar”, dijo Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad.

Reconoció el trabajo de sus compañeros de las direcciones de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Policía Vial que actuaron de inmediato para tratar de evitar una tragedia por la cantidad de gente que asistió este martes al concierto de Santa Fe Klan en la Feria de León 2022.

Agregó que se dio instrucciones a Protección Civil y demás dependencias para que levanten las actas correspondientes y se apliquen las sanciones por lo ocurrido este martes, cuando la asistencia se descontroló.

El funcionario destacó que a pesar del descontrol en los accesos afortunadamente no hubo personas lesionadas.

“Son muchos jóvenes pero gracias a la intervención de los cuerpos de seguridad, a los cuerpos de emergencia, los compañeros hicieron un trabajo muy rápido.

“Lamentablemente la gente no entendió, tumbaron las vallas, se actuó rápidamente.

Gracias a Dios no hay ninguna persona lesionada, no hay muertos, no hay lesionados”, dijo.

En el operativo participaron más de 250 policías y personal de la Secretaría de Seguridad de León.

MCMH

