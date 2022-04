León, Guanajuato.- Con 10 votos a favor y 3 en contra, este jueves el Ayuntamiento leonés aprobó la integración del nuevo Consejo Directivo del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos adelantó que aunque todavía no hay una fecha establecida podría ser el lunes o martes de la próxima semana que se realice la primera sesión de este consejo.

No, no hay fecha ahorita se acaba de nombrar, debería de ser mañana (viernes) para que tome protesta el nuevo presidente pero no está convocado, probablemente el lunes o martes de la siguiente semana se esté sesionando", señaló.