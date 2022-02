Confían en que Feria de Verano se quede en León

León, Guanajuato.- Llegue quien llegue al nuevo Patronato de la Feria Estatal de León que se renueva en marzo, confían en que el proyecto de la Feria de Verano se consolide anualmente.

“Aquí lo valioso de la Feria de Verano es que no es solamente un evento del Patronato de la Feria, ya escaló un nivel más alto, que es un evento del Distrito León MX, no podemos parar. El Consejo que llegue tendrá que sentarse con los entes del Distrito y seguir con el trabajo”, señaló a AM la directora general de la Feria Estatal de León, Guadalupe Robles León.

El pasado miércoles el Patronato de la Feria adelantó que ya trabaja en la segunda edición de una Feria de Verano, la cual se realizó en junio pasado al cancelarse la de enero 2021.

“Es tan noble el evento de verano que los mismos comerciantes que están en este momento en Feria ya nos están preguntando que dónde dejan su apartado, porque saben que puede ser, y que ya fue, una muy buena oportunidad de reactivar en esos meses”, dijo.

El propósito, dijo, es consolidar otro atractivo para la ciudad en temporadas bajas.

Respecto a los resultados de la actual Feria, aunque al domingo pasado el dato era de 1.9 millones de asistentes, dijo confiar en alcanzar la meta que es de 4 millones de visitantes y la derrama económica de 2 mil millones de pesos. El evento termina este miércoles.

“Los comerciantes desde el momento que aceptaron estar en esta Feria sabían que no era una Feria tradicional, es un evento en condiciones diferentes, tal vez no están teniendo las ventas que esperaban, pero agradecen la oportunidad. Ellos están contentos y la mayoría quieren apartar no solo para verano, sino para la siguiente feria”, apuntó Lupita Robles.

Defiende la Feria de León 2022

AM: ¿Crees que fue una buena decisión realizar la Feria ahora? ¿Pudieron esperar a realizarla cuando pasara el pico de esta cuarta ola con la variante ómicron?

“Creemos firmemente que fue lo mejor haber realizado la Feria. Somos un ejemplo a nivel nacional, nos reconocen la tenacidad de aventarnos esta Feria con todo el trabajo y la pasión. Hemos tenido más de 10 patronatos que han venido a ver el modelo de cómo lograr hacer un evento masivo en pandemia, sin descuidar la salud de los visitantes”, respondió.

Del escándalo nacional por el aforo rebasado en el concierto del rapero Santa Fe Klan en la Velaria de la Feria, comenta: “Se rebasó en unos minutos pero el saldo blanco demuestra que estamos preparados. Tengo un equipo fuerte de protección civil, de seguridad, inspección y, en conjunto con las autoridades municipales, lo logramos controlar a tiempo.

“Fue un evento que nos dejó muchos aprendizajes que estamos aplicando a partir de eso”.

Sobres si se arrepentía de haber celebrado su cumpleaños en las terrazas de la Velaria de la Feria en el concierto de Matute, en noviembre pasado, dijo: “Fue una gira nacional del grupo, un empresario renta la Velaria, como cualquier otro, pagó un contrato al Patronato y ese día pues sí coincidió con mi cumpleaños y fui como otra persona más al concierto, esto ya fue aclarado ante las autoridades y seré respetuosa de lo que indiquen”.

Por este caso hay una investigación que está en proceso en la Contraloría Municipal.

Se le preguntó a la Directora General de la Feria Estatal de León si aspiraba a repetir en ese encargo el siguiente periodo: “Mi trabajo lo decidirá, no he parado, sigo trabajando, los resultados de Feria son importantes, en eso estoy, no estoy pensando ahorita en eso”.

