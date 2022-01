Irapuato.- Este jueves se anunciarán nuevas medidas de seguridad para la Feria de León, evento que no se está poniendo por encima de la salud de los guanajuatenses, aseguró el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Comentó que los organizadores darán a conocer las nuevas medidas sanitarias en una rueda de prensa, para informar las estrategias de los protocolos de seguridad.

No me quiero adelantar porque es también de ellos la organización (...) por las reuniones que hemos tenido en días pasados nosotros no dejaríamos que se realizara un evento que no cumpliera con todos los protocolos de seguridad, que serán presentados el día de mañana”, enfatizó.