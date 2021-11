León, Guanajuato.- Hoy, muchos de los asistentes al segundo día del Festival del Globo 2021 (FIG León) decidieron hacer del Parque Metropolitano un lugar de esparcimiento después de terminar el despegue de aerostatos.

Aprovecharon el área verde, frente al escenario principal, para sentarse y comer algún bocadillo para hacer tiempo y disfrutar en unas horas de la noche mágica y la presentación del DJ Snake.

TE PUEDE INTERESAR: Pilotos sorprenden a niños y les regalan dulces

Algunos optaron por trasladarse al escenario de artistas locales donde hoy se presentó Enero del Moral, exintegrante de La Voz México, y calentó garganta con una canción de Amanda Miguel.

Buenos días, ¿cómo están?, para los que no me conocen o no me recuerdan soy Enero del Moral y participé en el concurso de La Voz México, esta mañana vamos a quitarnos el frío con esto que dice…", y comenzó a cantar.