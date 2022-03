Firman compromisos con vecinos de Villas de San Juan para mejorar zona

León, Guanajuato.- Recolección de basura, alumbrado público, pavimento y seguridad son las principales peticiones que los habitantes de la zona de Villas de San Juan hicieron a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez este sábado en el evento Mi Barrio Habla.

Para atender estas necesidades, representantes de dependencias municipales firmaron 40 compromisos.

Las problemáticas expuestas en “Mi Barrio Habla” a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y al gabinete municipal por vecinos y representantes de Villas de San Juan involucra la participación de Aseo Público, Seguridad Pública, Sapal, Imuvi, Desarrollo Urbano, Obra Pública y el Fideicomiso de Obras por Cooperación.

“En seguridad hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, dependen de la parte operativa y también de la prevención de delitos. Tenemos que trabajar desde la familia y tenemos que darles las herramientas para poder trabajar en equipo”, señaló la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Mencionó que la zona cuenta con áreas de donación ideales para parques, pero están en abandono y hay que localizar espacios para aprovecharlos u obligar a los dueños a tenerlos en buenas condiciones.

“Hay que ser humildes, hay que reconocer todo aquello que tenemos problemas y ponernos a trabajar, y si creemos que todo está bien es el primer error, hay que saber de primera mano en lo que tenemos que trabajar y aquí hay muchos que tocan la puerta al Municipio para trabajar en equipo”, explicó Alejandra Gutiérrez.

Al evento para celebrar los compromisos asistió la banda de música del Cipec, cerca de 20 menores tocaron algunas piezas musicales.

Otras zonas integradas a los compromisos entre autoridades y vecinos, fueron las de Villas de Las Flores y Aeropuerto San Carlos.

Algunos de los compromisos estarán en revisión, pues involucran terrenos de particulares en los que el Municipio no puede intervenir, ya sea con bacheo, regularización de servicios públicos o mala planeación de construcciones en la zona, así como abastecimiento de agua potable.

Entregan tarjeta Impulso a vecinos de Villas de San Juan

A la par se realizaron talleres con diferentes acciones y servicios, el más solicitado fue la tarjeta Impulso Social, que afilió cerca de 200 madres de familia que buscan apoyos.

“Una vez me asaltaron camino al trabajo, me quitaron mi celular, solo me pasó una vez pero siempre se escucha de robos en Villas”, dijo Brenda Torres, quien se afilió al programa de apoyo estatal Impulso.

Otra de las vecinas que se afilió fue Paola Elizabeth, quien además de padecer la inseguridad en su colonia, su condición de madre soltera le complica sacar adelante a sus hijos.

“Por la pandemia me quedé sin trabajo, tengo dos hijos y soy madre soltera, nos recortaron a mucha gente y vivo con mi familia, aquí hay mucho baleado, inseguridad y cerca de las escuelas de mis hijos”, aseguró la madre de tres menores de edad.

Los funcionarios que estuvieron en las mesas de atención a los vecinos tienen hasta mayo para lograr avances, que tendrán seguimiento de los representantes de colonos.

