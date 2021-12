Fox llama a autoridades de León a ‘ponerse las pilas’ para combatir pobreza

León, Guanajuato.- Ante el incremento de pobreza en León, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, hizo un llamado a las autoridades a “ponerse las pilas”, aunque consideró que el problema en León es menos preocupante que en otros estados.

Al ser cuestionado sobre el hecho de que León ocupa el primer lugar de los municipios con mayor número de personas en situación de pobreza en México, con 816,934, Vicente Fox dijo que es preocupante, pero no como en otros estados del país.

“Es en cantidad, no en porcentaje, ni en comparación con otros, pero sí es una llamada de atención a León para ponernos las pilas, para ponernos a trabajar, más empleos y más salarios”, expresó.

León pasó de ser cuarto lugar en el 2015 con 522,736 personas en situación de pobreza (el 45.9% de la población), al primer lugar, según la “Medición de Pobreza Municipal 2020” que reportó el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

En número de personas en pobreza extrema León, es el segundo con 115,943 habitantes, después de Acapulco, Guerrero que registró 126,672.

Inflación ‘deja sin valor’ aumentos salariales y programas sociales de AMLO: Fox

En la inauguración del centro de diversión Pico Kids, en León, Fox Quesada dijo que los aumentos salariales están quedando sin efecto ante la inflación.

“Hay que ir incrementando los salarios, pero sin que reviente el esfuerzo empresarial; tiene que haber un equilibrio con la productividad, hay que ser muy cuidadosos y no la ocurrencia de siempre. A López Obrador se le vino a la mente un aumento a los salarios de un 20% y ese no es el camino, hay que ponderar la productividad y los ingresos a los salarios”, dijo.

Vicente Fox subrayó que los programas sociales de becas y adultos mayores de AMLO están siendo rebasados también por la inflación en México.

“El problema de la inflación es muy preocupante, deja ya sin valor todos los programas sociales de López Obrador; todo el dinero que está dando y regalando ya perdió su valor con la inflación que está en estos momentos rampante”, apuntó.

Vicente Fox añadió en su mensaje que es escandaloso el decir que León es una de las ciudades con más pobres.

“En realidad no es así; mucha de la gente no califica para venir y trabajar, o no va y lo busca, pero el empresariado leonés tiene esa confianza de que el trabajo todo lo vence y seguirá trabajando cada vez más para que las cosas caminen mejor”, concluyó.

