León, Guanajuato.- Los gobernadores del PAN reunidos en Guanajuato dejaron claro que no simpatizan con la iniciativa de la reforma eléctrica que busca aprobar la 4T en Semana Santa.

En conferencia de prensa desde el Auditorio Mateo Herrera, en el Forum Cultural, en León, argumentaron que la propuesta frena proyectos de energías limpias y es contraria al Tratado Comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá.

“Hay que tener mucho cuidado en no violentar el Tratado de Libre Comercio, hay que entender que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ha habido ya manifestaciones muy fuertes no solamente del Congreso de Estados Unidos. No podemos poner en riesgo el tratado comercial con nuestro principal socio.

“Ayer (martes) hubo una carta de la Consejera Jurídica de los Estados Unidos donde está pidiendo a la Secretaria de Economía del Gobierno de México (Tatiana Clouthier) que analicen muy bien esta propuesta de esta reforma eléctrica”, opinó en voz de los panistas el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Destacó que Tamaulipas tiene hoy en operación 13 parques eólicos que generan 1,750 megawatts, que equivale a energía para abastecer a 1 millón 200 mil viviendas, pero además tienen un potencial para generar hasta 22,000 megawatts.

Mencionó que en la entidad tienen un “impuesto verde” para que el que contamine pague, y este aplica a las empresas que generan más de 10 millones de toneladas de C02 (dióxido de carbono) en un año, entre las que están CFE y Pemex.

Sin embargo las empresas productivas del Estado no han querido pagar, apuntó, pero confía en que los tribunales les den la razón pues ya hay un antecedente de un impuesto similar en Zacatecas cuyo gobierno ganó los litigios a empresas mineras.

“Invitamos al resto de los Estados a que hagan lo propio (impuestos verdes)”, citó.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Acción Nacional (GOAN), comentó que es evidente que la incertidumbre de esta reforma ha frenado la inversión privada.

En el caso de Yucatán dijo que en dos años se abrieron cinco parques de energía renovable que producen el 25% de la electricidad que consumen, y que hay 19 más, incluso ya con permisos, pero en pausa, que generarían más de lo que necesitan.

“Hacemos votos para que ojalá las y los diputados del Congreso tengan una iniciativa que permita que las inversiones lleguen a buen puerto y podamos tener las energía renovables que necesitamos para luchar contra el cambio climático”, dijo.

Indicó que también aplican desde el 1 de enero del 2020 un “impuesto verde” a quienes contaminan aire y agua, no con fines recaudatorios, sino de obligarlos a tomar medidas que mitiguen en todo lo posible el impacto de sus actividades.

Sobre el tema el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, insistió que en la reforma lo que están pidiendo es priorizar las inversiones de energías limpias y aprovechar en las experiencias que ya se tienen en los estados con estos proyectos (por ejemplo Tamaulipas en lo eólico y Durango en lo fotovoltaico, entre otros).

“Queremos ver cómo sí podemos hacer las cosas y en el tema de las energías renovables la sociedad está hoy totalmente decidida a que sigamos generando más opciones para heredar a las próximas generaciones mejores condiciones…”

“No estamos tratando de que la CFE deje de operar, que CFE siga siendo la parte que le corresponda y que pudiese invertir más en energías renovables”, anotó.

La GOAN en Guanajuato

Los siete gobernadores del PAN estuvieron desde el martes por la noche y durante el miércoles de gira en Guanajuato:

Mauricio Vila (Yucatán) Maru Campos (Chihuahua) José Aispuro (Durango) Francisco Javier Cabeza de Vaca (Tamaulipas) Martín Orozco (Aguascalientes) Mauricio Kuri (Querétaro) Carlos Joaquín González (Quintana Roo) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato)

Los panistas visitaron: invernadores de alta tecnología, el Hospital Regional de León, las empresas Plasma Automation y Botas Cuadra. Los primeros cuatro, además de Diego Sinhue, estuvieron en la conferencia de prensa este martes.

Respecto a la consulta de Revocación de Mandato los panistas, en voz del Gobernador de Tamaulipas, comentó que es un ejercicio impulsado por el Gobierno Federal y Morena, el cual respetan y es decisión de la ciudadanía si participa o no.

Y ante el planteamiento de una reforma electoral que hizo el Presidente, Mauricio Vila pidió esperar a que exista una iniciativa formal para entonces fijar una postura.

El yucateco enfatizó que los panistas buscan diálogo y consenso con todos los órdenes de gobierno y la sociedad para trabajar sin distinción de colores de partido.

