Recurso sin comprobar de Héctor López es por "tramitología de ASF”: Diego Sinhue

León, Guanajuato.- Los recursos que el gobierno de Héctor López Santillana no aclaró ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son producto de trabas burocráticas y será comprobado, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El Gobernador fue cuestionado sobre los 2.2 mil millones de pesos ejercidos por Héctor López Santillana y que aún no los tiene como aclarados la ASF.

“No quiere decir que ese dinero falte, simplemente está en proceso de comprobación. Cuando yo entré tenía desde Oliva algunos recursos que no es que no estén comprobados, es que la auditoría no te los ha aceptado por tramitología allá”, comentó el mandatario guanajuatense.

“Yo estoy seguro que eso se va a ir comprobando mientras que pase el tiempo”, expresó Diego Sinhue.

Recordó que “yo estuve con Colmenares (David Rogelio Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación) inclusive tuvimos una reunión con su gente donde hasta su gente se molestó porque les demostré que les hemos entregado desde que yo entre todo lo de Márquez y hasta lo de Oliva que traíamos”.

Entonces recalcó que, “pasa esto con municipios también, que han comprobado pero no se los han validado”, entonces aseveró que es el caso con los 2.2 mil millones de pesos pendientes de comprobar en el gobierno de Héctor López Santillana.

Mencionó que se requiere de una actualización de procesos y tener más personal en la labor de auditoría para agilizar estas revisiones.

También comentó que le propuso a la auditoría enviar personal del gobierno estatal para hacer las aclaraciones más rápido, pero no es posible por la autonomía de los organismos auditores.

