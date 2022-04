León, Guanajuato.- El Municipio busca frenar el incremento de colonias irregulares y con ello evitar fraudes y engaños, ya que algunas de éstas se ubican en zonas de alto riesgo.

Esto lo afirmó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, luego de tomar protesta al nuevo Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi), y también se comprometió a que antes de que termine su Administración todas las colonias irregulares tengan por lo menos una toma comunitaria de agua.

LEE ADEMÁS: Alcaldesa atribuye robos a la reactivación económica

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

De acuerdo a la información del Imuvi, en León hay registro de 132 colonias irregulares, la Alcaldesa aseguró que se lleva a cabo un estudio sobres la situación legal que hay en cada una, ya que será imposible regularizar a las que están en zonas riesgosas, que representen un peligro para las familias que las habiten.

Hoy tenemos que prevenir que siga habiendo desarrollos irregulares, porque sabemos que el problema será para todos; será un problema para la ciudad, tanto de vialidad, seguridad, infraestructura, pero sobre todo será un problema de dignidad para todos los que compran en esas zonas.

“A veces son zonas que no se pueden ni regularizar, porque están en el mapa de riesgo y no podemos permitir que ahí sigan establecidos porque arriesgan sus vidas”, dijo Gutiérrez Campos.

En las colonias irregulares se carece de servicios públicos.

En su mensaje a los nuevos consejeros del Imuvi subrayó que se debe trabajar para regularizar las colonias establecidas, pero también evitar que surjan nuevos asentamientos.

Los asentamientos irregulares, dijo, son un grave problema social.

“Tenemos que trabajar para buscar alternativas para estas personas, pues la gente quiere un lugar dónde vivir, y a veces no tienen un trabajo formal o trabajan pero no les dan estas prestaciones; no hay créditos para ellos y tenemos que buscar alternativas para tengan un opción de vivienda, porque es un derecho que todo mundo tiene”.

LEE ADEMÁS: Gobierno de León promete más espacios públicos

El Imuvi estudia el caso legal de asentamientos irregulares.

Sabemos que hoy existen muchas colonias irregulares que están en diferente situación y una de las cosas primordiales es saber el estatus de sus colonias, porque luego son engañados por algunas personas”.

Ale Gutiérrez hizo un llamado a los consejeros del Imuvi a tener reuniones con habitantes de colonias irregulares para darles a conocer su situación real, el tiempo que pudieran tardar en regularizarse, o de plano decirles que no podrán ser regularizadas.

“Lo que no se puede permitir es que se engañe a la gente y que diga que mañana se la regularizan, cuando sabemos que legalmente no es posible”.

LEE ADEMÁS: Pide Ale a diputados aprobar cárcel a conductores ebrios

MTOP