León, Guanajuato.- Para brindar apoyo y acompañamiento a familiares e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, este jueves quedó instalada la Célula Municipal de Búsqueda de León, que está encabezada por Víctor Aguirre Armenta, comisionado de Seguridad del Municipio de León.

Representantes de colectivos de búsqueda pidieron a la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, ponerse en los zapatos de las familias buscadoras y trabajar de la mano con las autoridades municipales.

Héctor Díaz Ezquerra, comisionado de Búsqueda de Personas en el Estado de Guanajuato, precisó que de julio de 2019 cuando inició operaciones la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y hasta la fecha se han localizado a más de 600 personas vivas y se han recuperado 400 cadáveres en la entidad.

Son personas que si no hubiera sido por la insistencia y por el trabajo que se hace día a día de la mano con las familias pues no estarían en camino a regresar a su casa y este trabajo tiene que ser de una manera interinstitucional, no se puede trabajar de manera individualizada", destacó.