León, Guanajuato.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó que en 2018 nueve proveedores de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León no cumplieron con el servicio prestado por un monto total de 35 millones 256 mil pesos.

El buzón electrónico del SAT notificó a este organismo público el 1 de marzo las observaciones encontradas en la revisión del ejercicio fiscal 2018, bajo el número de expediente 7S.-2-2021-0109 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La más importante es la de simulación de contratos de prestación de servicios, es decir, que los proveedores no cumplieron con el servicio por el que se les pagó.

No acredita constancias, conocimientos técnicos, experiencia de instructores, no reconoce el personal que imparte la capacitación, no acredita ni presenta lineamientos y procedimientos que tiene con proveedores para llevar a cabo cursos y capacitaciones”, dice el texto que la Dirección Administrativa de la Academia Metropolitana presentó este martes en sesión extraordinaria del Consejo Directivo.