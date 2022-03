León, Guanajuato.- Cinco horas esperó en fila María del Socorro Mejía para ser atendida en el Miércoles Ciudadano.

Llegó a las 7 de la mañana, a las 11 estaban 10 personas antes que ella para ser atendidas en la ventanilla de Sapal.

Vengo para pedir un convenio, ahorita se nos complica pagar este adeudo por falta de empleo de mi marido, yo sola no pude. Solo quiero que no la corten (el agua)”, señaló Socorro.

Llegó a formarse en las puertas de la Presidencia pero ya había muchas personas, la mayoría pidiendo un apoyo, tiempo para pagar servicios o instrucciones para pagar multa o evitarla con trabajo comunitario.

“También donde vivo hay varios casos, ahorita no alcanza con un trabajo”, explicó María, de la colonia Villas de San Nicolás.

Luego de tres horas en fila, Marcela Ramírez tuvo la fortuna de encontrarse con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, y le pidió gestiones para mejorar el funcionamiento de la escuela Eufrasia Pantoja.

No tienen nada de archiveros, yo no entrego papeles de inscripción porque no hay dónde acomodarlos”, señaló la madre de familia que tiene a sus hijos en esa escuela.