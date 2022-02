León, Guanajuato.- León es una ciudad segura para venir a comer y hacer turismo, sostuvo la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, al preguntársele sobre el asalto ocurrido el domingo en un restaurante del bulevar Aeropuerto.

Asimismo, destacó que el Municipio de León trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para facilitar todos los elementos para las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables.

No le hemos bajado el paso en materia de seguridad y es trabajar coordinadamente con seguridad del Estado, la Fiscalía, también con la Guardia Nacional y nosotros.

"En este momento se siguen las investigaciones, se está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía, estamos dando todos los elementos que tenemos a nuestro alcance a efecto de que se pueda dar con el paradero de las personas que agredieron, estamos trabajando de manera coordinada", declaró.

Al preguntarle si los comensales pueden estar tranquilos de que esta situación no se repetirá, la primera edil respondió que lo primero que tiene que saber la ciudadanía es que se está mejorando la seguridad en toda la ciudad.

"Obviamente no hay un policía detrás de cada persona y estaremos trabajando para que los índices bajen. Eso no quiere decir que no va a haber ni un solo delito en una ciudad de un millón 721 mil habitantes donde vienen muchos visitantes, obviamente cualquier ciudad por muy pequeña que sea hay incidentes.

"Lo que sí les puedo asegurar es que estamos tomando todas las medidas y que León es una ciudad segura para venir a comer y venir de turismo; un hecho no genera que la situación está compleja, simplemente tendremos que atenderlo y tenemos que mejorar", apuntó.

Ayer un empresario de Aguascalientes fue lesionado de un disparo de arma de fuego dentro del restaurante Panteón Taurino al resistirse a ser asaltado.

De manera extraoficial se informó que el delincuente le quitó un reloj Rolex al empresario, autoridades no lo confirmaron.

