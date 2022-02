León, Guanajuato.- Una nueva confrontación se dio entre la regidora Gabriela Echeverría, de Morena, y el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos, en la sesión del Ayuntamiento por la muerte de 5 trabajadores en la planta de tratamiento de Sapal y los señalamientos de presuntos actos de corrupción.

Incluso el síndico la llamó "cínica e ignorante".

Después de que Jorge Ramírez Hernández, presidente de Sapal, rindió el informe anual del organismo ante el Cabildo, la regidora Echeverría lanzó varias críticas.

Afirmó que al inicio de la gestión de Jorge Ramírez, éste firmó un contrato con su cuñado para otorgar obra de Sapal. No lo dijo, pero esto ocurrió en 2019 para construir un colector pluvial.

Luego recordó la muerte de cinco trabajadores en la planta de desbaste el 13 de noviembre de 2020. Reclamó que las familias de esos trabajadores pasaron 15 meses protestando para que los indemnizaran correctamente, hasta se tuvieron que "plantar".

"El acuerdo con Ecosys muestra lo podrido que está Sapal... No se den aires de grandeza", espetó, y recordó que fue hasta que el Secretario del Ayuntamiento y la Presidenta Municipal intervinieron, que los directivos de Sapal los escucharon.

En respuesta, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos le estampó a la morenista: "Su cinismo es del tamaño de su ignorancia".

Explicó que el contrato que firmó Jorge Ramírez fue cuando no era presidente de Sapal.

Afirma con una ligereza muy común en usted, sin fundamentos y sin pruebas. Yo no sé qué parte de la ley ustedes no entienden. Ellos no pueden hacer lo que la ley no les permite, el dinero no es de ellos. Pero ustedes afirman con ignorancia. Les pagaron (a los trabajadores) todas las presentaciones".