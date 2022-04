León, Guanajuato - Un joven fue brutalmente golpeado entre varios afuera del negocio Barezzito León ubicado en la Zona Dorada de la ciudad, y el hecho fue grabado en video.

Las víctimassufrieron patadas y puñetazos en todo el cuerpo y uno de los jóvenes sufre varias heridas que lo mantienen en estado de gravedad.

La pelea al parecer sucedió durante la madrugada de este domingo, afuera del bar ubicado en Avenida Cerro Gordo, en la colonia Punta Campestre.

En el vídeo se ven al menos 5 hombres que golpean a otros dos, a uno de ellos que estaba tirado sobre el piso, le dan una brutal golpiza.

Su amigo intentaba intervenir para que lo dejaran de golpear, pero a él también le dieron de puñetazos y evitaron que se acercara.

Mujeres aterradas intentan calmar la pelea

Una mujer de blusa blanca y pantalón negro, jala de los hombros al joven que propinaba los puñetazos, otras dos mujeres intentan calmar la agresión y comienzan a gritar "No, no, no, no" en varias ocasiones.

El grupo de jóvenes agresores, aparentan tener entre 25 y 30 años de edad.

Durante la grabación no se observó la llegada de agentes de la Policía Municipal para controlar la riña.

El joven que golpearon sobre el suelo fue trasladado a un hospital por heridas que sufrió de gravedad en la cabeza y costillas.

Hasta estos momentos se desconoce cuáles fueron los motivos que originaron la pelea, tampoco si hubo detenidos.