Gracias a un "milagro esmeralda" aficionado logra asistir a la final de ida León Vs. Atlas

Juan Carlos Cosino, vecino de la colonia Obregón, es uno de los pocos aficionados que podrán disfrutar de la final de ida León Vs. Atlas en primera fila desde el Estadio León, gracias a un golpe de suerte, o un "milagro esmeralda", como él dice.

Ya estaba resignado en la sala de su casa esperando a que empezará el partido en la TV, pero minutos antes de las ocho de la noche recibió el mensaje que cambiaría sus planes.

La buena nueva: un boleto disponible; por lo que, sin pensarlo dos veces, Juan Carlos pegó el brinco del sillón y a toda prisa salió de su casa rumbo al estadio.

"Un compañero del trabajo me avisó de último momento que su nene de dos años no necesitaba boleto para entrar; aún no lo pago pero ya andamos aquí en la fila" platicó Juan Carlos, aficionado verdiblanco.