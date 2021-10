Guanajuato: Determinan Secretarías de Seguridad municipales los escoltas que requieren los alcaldes

León, Guanajuato.- Solo a través de diagnósticos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública o las direcciones municipales se puede determinar el número de escoltas que debe proporcionar seguridad a funcionarios salientes, aseguró el diputado panista, Rolando Alcántar Rojas.

El legislador recordó que el tema fue regulado la pasada Legislatura en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en abril del año pasado y resaltó que incluso se especificaron los cargos en los que sí se contempla el servicio de seguridad.

Dijo que a nivel estatal se contempla seguridad después de terminar su encargo para el gobernador, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, el subsecretario de Seguridad Pública y el comisario estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

A nivel municipal, dijo que la legislación contempla custodia para funcionarios directamente relacionados con decisiones en materia de seguridad, esto es el alcalde y directores o secretario de seguridad pública.

Se pide es que se haga un diagnóstico que en el caso estatal los hace la Secretaría de Seguridad Pública para determinar la necesidad, no es automático, tiene que haber un dictamen, un estudio que debe determinar la necesidad y la necesidad la determinada”, detalló.

Dijo que en el caso de funcionarios estatales y municipales el resguardo puede ser por tres años, siempre y cuando en el cargo que haya desempeñado la persona haya durado mínimo tres años, sino solamente será por el tiempo que haya durado su cargo.

Y advirtió que la prestación de este servicio debe estar condicionada a la disponibilidad de policías que tengan las corporaciones para no comprometer la seguridad pública y no para que los ex funcionarios les ocupen como choferes o para hacer mandados.

Alcántar Rojas también especificó que existe el candado de que si el funcionario es despedido o separado de su cargo por alguna sanción esta prestación no se deberá proporcionar.

Finalmente, puntualizó que en el caso de los cargos que sí están establecidos en la ley no se requieren acuerdos de ayuntamiento, pero si no está previsto en la norma si debe someterse a consideración de las autoridades.

