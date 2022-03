León, Guanajuato.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a nivel nacional, Ricardo Sheffield Padilla, llamó a los consumidores a no comprar productos ni servicios por la red social Facebook, ya que no hay forma de garantizar nada.

“Atendemos muchos casos de fraude en las redes sociales, eso lo atendemos de manera conjunta con la Guardia Nacional, donde está la Policía Cibernética".

Ahí mi gran consejo a todas y todos es que no compren en Facebook, es una plataforma social donde no tienes ningún tipo de garantía, no está diseñado para comerciar, a diferencia de Mercado Libre o Amazon”, sostuvo.