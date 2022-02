León, Guanajuato - Hace diez años Rosalía dejó su natal León para iniciar una nueva vida en Ucrania, pero ahora después de una década de esfuerzo, la guerra entre ese país y Rusia le podría quitar todo mientras trata de salvar su vida.

Me están arrancando de ahí, están dejando una parte vacía de mí, porque se quedan ahí mis cosas, mis recuerdos, hasta mis ahorros. Me llevan, es horrible", narró Rosalía Tovar en entrevista para Periódico AM.

Rosalía dejó su natal León para iniciar una nueva vida en Ucrania al lado de su pareja.

Leonesa no pudo dormir en Ucrania ante la invasión de aviones

Rosalía no ha dormido en horas entre el sonido de aviones y helicópteros y la incertidumbre de un posible bombardeo.

Una década atrás ella se fue a Ucrania junto con su entonces pareja que es originario de ese país, ahí se dedicó a dar clases de español en un colegio internacional en Kyiv.

Ahí trabajo, bueno, trabajaba”, dijo.

En enero recordaba la Feria de León y la nostalgia llegaba, igual que cuando escuchaba a José Alfredo Jimenez.

León fue mi casa en el periodo de la infancia y la adolescencia. Siempre voy a ser guanajuatense, leonesa, panza verde, siempre voy a ser de La Fiera, eso no se pone en tela de juicio”.

Pero su vida adulta ha pasado en Kyiv, “para mí es mi casa, había hecho un hogar, pero lo voy a tener que dejar”.

Rosalía vive con el temor de sufrir un bombazo

Hace tres años visitó León y se sorprendió por la presencia de agentes militares en las calles y la situación que vivía en la ciudad, pero ahora vive con el temor de que una bomba o un misil interrumpan su huida de Ucrania.

Rosalía en Ucrania da clases de español y se ha enamorado del país, por lo que sufre angusta saber que lo tendrá que dejar.

Es horrible, son unos cobardes por haber iniciado la guerra durante la madrugada, mientras la gente dormía, mientras los niños dormían y mientras hay enfermos en los hospitales", narró la leonesa entre el sonido de aviones rusos.

Durante esta década ella fue testigo de cómo creció el conflicto entre Rusia y Ucrania, “ya son ocho años, desde 2014 con los disturbios Maidán, a mí me tocó, pero nada similar a esto, era algo local, como civil, no era que una potencia militar fuera a nuestras casas a agredir”.

Todo mundo lo sabía (que podía estallar una guerra), pero a nadie le importaba”, detalló Rosalía, quien recordó que durante varios años vio el conflicto como algo lejano, pues la zona de más tensión eran los límites con Rusia, a casi 700 kilómetros de donde ella vivía.

Sin embargo, hace dos semanas fue evacuada por la embajada de México para llevarla a ella y varios mexicanos a la ciudad de Ivano-Frankivsk para mantenerlos en un hotel, pues se pensaba que esa zona sería más segura.

Rosalía tenía esperanza de poder regresar a su casa en Kyiv el sábado 26 de febrero, sin embargo esa posibilidad se esfumó la madrugada de hoy jueves.

Bombardean aeropuerto cerca de donde estaba Rosalía

Por mensajes supo que estaban bombardeando Kyiv, pero “cuando iba amaneciendo a las 7 de la mañana pensamos que estábamos a salvo, empezaron a bombardear el aeropuerto que está cerca del hotel donde estamos”.

Rosalía ya está por abandonar Ucrania, aunque aún hay peligro por su vida por los ataques.

Rosalía salió de su casa solo con lo que pudo llevar con ella, "no me despido de una manera bonita como de decir que cierro mi ciclo y me voy”.

Por ahora espera que por vía terrestre se les pueda trasladar a ella y otros mexicanos fuera de Ucrania, y lo más probable es que sean llevados a Rumania.

Rosalía decidió abrir una cuenta de Twitter para contar cómo vive el inicio de esta guerra y mostrar los alcances de lo que ella vive.

