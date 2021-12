León, Guanajuato - Hackers se apoderan de la línea de WhatsApp de los teléfonos y se hacen pasar por el propietario y ya sea que extorsionen o hagan fraudes al pedir dinero a familia y amigos con falsas emergencias.

La tarde del 8 de diciembre René M. comenzó a registrar mensajes instantáneos de número que no conocía en WhatsApp.

Delincuentes estaban intentando hackear su línea de teléfono celular para robarle sus datos y luego enviar mensajes a sus contactos para pedirles dinero.

El caso de René no es el único, en las últimas semanas varios leoneses han sido víctimas de este tipo de fraude en el que los delincuentes roban la información del propietario de la línea telefónica para luego intentar defraudar a los contactos que tenga en sus directorio.

En el caso de René le pidieron su código de autenticación para robar su cuenta de WhatsApp y darla de alta en otro celular, los omitió y enseguida comenzaron las llamadas de números internacionales con el objetivo de hackearle su cuenta.

Lo primero que me pasó es que intentaron registrar mi número desde otro celular, desde luego me llegó una alerta de seguridad que me avisó, me llegaron mensajes de texto SMS pidiéndome ingresar un código que era muy similar al de las compañías”, dijo para AM.