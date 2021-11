León, Guanajuato.- Karol Ortigoza de 4 años, pasó de no escuchar nada a escuchar perfectamente después de recibir un implante coclear en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, contó su mamá, Fátima Quezada. Es uno de los 100 niños y niñas de Guanajuato y otros estados que han sido beneficiados con este programa.

"Una vez estábamos en Jalisco. Estaban tronando cuetes y ella no hacía ninguna reacción a ese ruido. Decidimos hacer el tamiz auditivo y por medio de eso nos dimos cuenta que no escuchaba", platicó Óscar, el papá de la pequeña.

Acudieron a la fundación “Ándale para oír”, en Querétaro, donde le realizaron estudios para saber qué tipo de hipoacusia o sordera tenía, al mismo tiempo que empezó con terapias y a usar auxiliares auditivos.

"Somos de Querétaro y fuimos canalizados al Hospital Pediátrico de León y, al año 10 meses Karol recibió el implante coclear. No nos costó nada porque nos tocó cuando todavía estaba el Seguro Popular”, compartió Óscar.

"Este programa es lo mejor que puede haber para los niños que no escuchan, les recomendaría a los papás que también tienen niños con hipoacusia y que tardan en recibir el implante que no se desesperen y que el implante sí les cambia por completo la vida al niño y a los papás", aconsejó.

"Él era un niño perdido"

Antes de recibir la oportunidad de salir del silencio, Yunuen describió a su hijo Andrik como un niño perdido. Hoy es un niño alegre a quien le gusta aprender nuevas palabras y cantar cuando tiene un micrófono cerca.

"Era un niño perdido, no entendía qué ocurría en su entorno. Le hablabas pero estaba disperso, estaba como perdido. Cuando empieza a escuchar descubre nuevas cosas, los sonidos y que cada cosa tiene un nombre, era tímido pero ahora agarra un micrófono y puede cantar. Todavía no son palabras exactas pero hace el intento", contó.

Yunuen, originaria de San Miguel de Allende, reconoció que la sordera era un problema que no estaba presente en su familia, por lo que no tomó importancia cuando Andrik nació y no había tamiz auditivo en el hospital general de este municipio.

Sin embargo, durante los primeros 6 meses de nacido le realizaron tres veces el tamiz a su bebé en jornadas gratuitas de la Secretaría de Salud de Guanajuato. En la última ocasión fue referido al Hospital de Especialidades Pediátrico de León.

"Me dijeron que posiblemente traía flemita o algo en los oídos. Resultó que Andrik era sordo y que iba a requerir de auxiliares y posiblemente un implante coclear. Hay que darles la importancia a los tamizajes y si no hay en el hospital público buscar por fuera", enfatizó.

Andrik recibió el implante a los 3 años y cada 15 días viaja de San Miguel de Allende a León para recibir terapia, aunque lo ideal es cada semana.

Colocan el implante número 100

Ayer el Hospital de Especialidades Pediátrico de León colocó a un niño leonés de 5 años el implante coclear número 100. Dicho dispositivo se usa en niños menores de cinco años que nacieron sin poder escuchar.

Adriana Martínez Macías, coordinadora del programa de Implante Coclear en esta unidad, precisó que dicho programa inició en septiembre de 2018: la primera cirugía se realizó el día 3 de ese mes.

"Somos el primer hospital de la Secretaría de Salud de Guanajuato en contar con este servicio. La estadística en el estado nos dice que son aproximadamente 243 casos de sordera al año, de esos, cerca de 48 son candidatos a un implante coclear", apuntó.

Explicó que para esta cirugía es necesario que el niño tenga sordera profunda o severa, pero que exista la presencia del nervio auditivo porque este dispositivo lo que hace es enviar estímulos eléctricos a este nervio para estimularlo y que se pueda llevar la señal hasta el cerebro para que el niño pueda escuchar.

Este programa ha beneficiado a menores de Guanajuato y otras entidades como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Chiapas

MCMH



