León, Guanajuato.- El Instituto Municipal de la Mujeres (IMMujeres) y la Dirección Municipal de Salud realizan la "Feria de Servicios por el Día Internacional de la Salud de las Mujeres", en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez.

La intención de la Feria es que las mujeres puedan atender su salud mental y física.

La directora del IMMujeres, Mónica Maciel, invitó a todas las asistentes al evento a que no descuiden su salud, ni la importancia que tienen como mujeres, les explicó la importancia de este día y aclaró que todas tienen derecho a tener una salud digna y a decidir en el tema de sexualidad y reproducción.

"Sabemos que ponemos nuestro tiempo para todos los demás y cuando nos toca acudir a espacios para nosotras parece que no tenemos tiempo para nosotras. Eso implica poner prioridad a los otros y es importante hacer ejercicios de reflexión de la importancia que tiene la salud en nuestra vida. Hablamos de salud física y salud mental en nuestra vida para tener mejores condiciones y mejor calidad de vida", mencionó Mónica Maciel.

Rodrigo Castro Hernández, Coordinador de la Dirección de Salud Municipal, indicó que esta dependencia está en constante trabajo con diferentes programas que beneficien a las mujeres a tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora de la Secretaría para el Fortalecimiento Social, invitó a todas las asistentes a que no tengan miedo, que se acercarán a las oficinas del IMMujeres y en caso de sentirse en situación vulnerable pidieran ayuda.

"Es un día importante, no sólo para las mujeres si no para toda la familia, quien está el día de hoy aquí no me podrá dejar mentir que las mujeres, dejamos de lado nuestra salud y anteponemos primero la de nuestros hijos, nuestros padres, la del marido, y para hacernos las fuertes siempre dejamos un poquito de lado el tema de nuestra salud", comentó Ana Cristina.

A este evento asistieron mujeres de las colonias:

La Norteña

Las Villas

Campiña

Ampliación San Francisco

Villas de San Juan

Villas de Nuestra Señora de la Luz

Carmen CTM

Arboledas de Señora

Paseos del Molino

Ángeles de Medina

Alameda de la Presa

Agua Azul

Granjas de Echeveste.

