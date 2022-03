José espera operación desde 2019; busca amparo ante indiferencia del IMSS

León, Guanajuato.- Desde el 2019, J. José Ramírez Márquez espera que le programen una cirugía para atender el cáncer de boca que le diagnosticaron en la clínica del IMSS 58.

“Ya estamos desesperados, ya hemos pedido ayuda por todos lados, la consulta es cada tres meses y viene una la próxima semana, pero ellos (el IMSS) ya sabían del cáncer de mi marido antes de la pandemia y solo nos retrasan”, explicó Amelia, esposa de José, en entrevista con AM.

LEE TAMBIÉN: Buscan amparos para salvar sus vidas ante indiferencia en ISSSTE e IMSS

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

José, de 68 años y habitante de la colonia Villas de San Nicolás, come poco y nada de sólidos, pues su problema bucal se agrava conforme pasa el tiempo.

“Cuando empezó podía comer todo, pero como una llaga empezó a comerse su boca y ahora solo puras cosas líquidas; para nosotros es pesado porque no tenemos muchos recursos, él no trabaja y yo tengo colesterol alto”, insistió Amelia, de 64 años.

José ya tiene todos los estudios, como el electrocardiograma y la biopsia, pero sigue a la espera de la fecha de la operación.

“Vamos a revisión y ya ni una pastilla le dan, solo lo revisan con un palo y le dicen que es cáncer, que necesita de urgencia la operación, pero no pasa de eso, no tenemos para costearse por otro lado”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Lamenta Éctor Jaime Ramírez Barba desabasto de medicamentos en IMSS e Issste

Aun con la duda de que pueda afectar el proceso que llevan, Amelia está dispuesta a presentar un amparo para ser atendidos por el IMSS, pues asegura que la calidad de vida de su esposo no es buena en tanto no reciba la intervención.

“Que sean claros, que nos digan cuándo y dónde o el por qué no, es muy pesado tener que lidiar sin los recursos con una enfermedad como esa”, expresó Amelia, quien se apoya de sus hijos para subsistir.

La próxima cita de José con su esposa será este mes, pero ambos están convencidos de que les dirán lo mismo.

“Tampoco nos dan medicamento, no sabemos si no hay porque no se lo recetan a mi esposo”, señaló Amelia, quien explicó que su esposo está perdiendo el habla poco a poco y a veces se comunica con balbuceos.

LEE TAMBIÉN: Promueven en León amparos para atención médica

MCMH