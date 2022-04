Familia de Sanjuana Pacheco pide reparen el daño por cambiarles cuerpo

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado se declaró incompetente en el caso de Sanjuana Pacheco, mujer de 72 años que falleció y sus restos fueron entregados a otra familia en la Clínica del IMSS T21.

La carpeta de investigación quedó abierta para las declaraciones e investigación de las dos familias involucradas en el cambio de cuerpos con el número 17730 pero ya le dieron carpetazo en el Estado.

“El IMSS ya no tuvo acercamiento con nosotros, seguimos sin acta de defunción y la Agencia del Ministerio Público se declaró incompetente, me dijeron que se había turnado al Ministerio Público Federal, que se comunicarían conmigo pero nadie lo ha hecho, no hay ni avance, ni nada”, señaló Lucy, hija de Sanjuana Pacheco.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Insistió en que la poca información que le dieron en la Fiscalía de Guanajuato para dar continuidad con su proceso no ha servido de mucho.

TE PUEDO INTERESAR: Atiende IMSS denuncia por presunta confusión de cadáveres

“El número que levantamos caducó porque el IMSS pertenece a una instancia federal entonces se desmarcan, dijeron que nos llamarían para ampliar mi declaración y no hay nada, yo marco y no contestan, no saben dar información y no sé nada, estamos frenados”, dijo.

Aseguró que el desgaste de la familia es bastante pues ahora creció la incertidumbre ya que pusieron en duda que las cenizas que les dieron en la Funeraria San Rafael sean las de Sanjuana Pacheco.

“Queremos una reparación de daño, pero no tenemos el tiempo de estar yendo a diario y al Ministerio Público Federal, tenemos que estar pidiendo permisos y no podemos como familia descuidar nuestra manutención”, señaló.

Lucy agregó en entrevista con AM que el IMSS T21 intentó establecer una comunicación una vez con ella, argumentando que el Director y Subdirector de la clínica querían hablar con ella, pero nunca se concretó.

ÉCHALE UN VISTAZO: Admite IMSS Guanajuato 'omisión' en entrega del cuerpo de Sanjuana Pacheco

El miércoles el delegado del IMSS Marco Antonio Hernández Carrillo reconoció el error de la clínica y su operación, pero no señaló sanciones y sólo se limitó a decir que se están investigando, a más de dos meses de ocurrido el hecho.

“Ya el IMSS no dice nada, queremos una reparación del daño y en este caso que se nos confirme con una prueba de ADN a las cenizas que nos entregó San Rafael. La exigencia con el IMSS T21 y su Director es que se responsabilice de lo que hicieron, este error sólo muestra el deficiente trabajo de la clínica al entregar el cuerpo que no era”, insistió.

En vida Sanjuana Pacheco, de 72 años, le dijo a su hija María que no la cremaran, tras su fallecimiento el cuerpo terminó con otra familia e incinerada debido a la confusión en la entrega de los cadáveres en la Clínica T 21 del IMSS el pasado 16 de febrero.

El gasto promedio de la situación para la familia de Sanjuana asciende a 50 mil pesos y aún falta por obtener un nicho para guardar sus cenizas, pese a que no quería ser incinerada.

AM