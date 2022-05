Descarta irregularidades IMSS León tras denuncias de trabajadores

León, Guanajuato.-Tras las manifestaciones de personal médico por falta de medicamentos y equipo en la clínica 58 del IMSS en León, el delegado en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo insistió en que no encontraron irregularidades concretas.

“No quiero desestimar pero no pudimos detectar un punto en particular, era información aislada algunas vez esto, otras vez esto. No quisiera desestimar a los médicos y lo estamos analizando pero no detectamos una situación particular ”, dijo a medios de comunicación en una entrevista.

Explicó que la delegación llegó a mediar buscando que el personal de salud pudieran expresarse y evitar algún desorden que pudiese haber en la clínica, pues el paro de actividades se realizó en el patio.

Fue un acercamiento de los trabajadores que se manifestaron en las puerta del hospital momentáneamente porque llegó una comisión y en el auditorio platicamos, no es conveniente estar a las afueras de un hospital como si estuviéramos en un tianguis”, lanzó.

Explicó que el desabasto que denunciaron trabajadores por insumos y medicamentos se debe a que hay mil 555 claves de medicamentos que se pueden surtir en Guanajuato y a la cadena de proveeduría que hay detrás.

“El desabasto está originado por proveeduría, y radica en la entrega oportuna, hay dos proveedores y tiene mitad y mitad del país y son ellos los que distribuyen por eso el retraso”, mencionó.

Dijo que el instituto está trabajando continuamente para mantener la claves de impacto público como cáncer y garantizar abasto de medicamentos, aparte del VIH es otro de los medicamentos de impacto en Guanajuato.

Al mes se surten cerca de 795 mil recetas, por día son de 25 a 28 mil que en ocasiones pueden superar el stock con el que cuenta el IMSS Guanajuato.

Invariablemente dentro de su stock alguna clave falta porque depende de la proveeduría, algo sucede en el entorno mundial y con medicamentos o material de curación ocurre también el desabasto”; dijo.

Sobre las peticiones que se realizaron sobre materiales de curación y mejores condiciones laborales, aseguró que el tema es hacerlo de manera ordenada con el sindicato.

“Analizamos caso por caso y punto por punto, para nosotros todos los pronunciamientos son importantes, lo que sí es real es que no encontramos un tema en particular, sino situaciones del día aislada en diferentes servicios y sin un comportamiento de toda la unidad”; explicó.

Agregó que el surtimiento en el estado de recetas es del 94%, y ocupa el lugar 10 a nivel nacional de mejor abasto de 35 delegaciones.

Aunado a entregar el medicamento en 24 o 48 horas después, en caso de no encontrar el medicamento en ventanilla con una red de distribución interna y surtir el medicamento.

