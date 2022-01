León, Guanajuato.- A maestros de escuelas públicas contagiados de COVID se les niega en el ISSSTE la incapacidad correspondiente a pesar de que presentan certificado de diagnóstico positivo.

Algunos maestros llegan a la una de la 1 de la mañana a la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, para formarse con el fin de obtener la incapacidad y justificar su ausencia en las escuelas, donde ya iniciaron con clases presenciales.

Los maestros se quejan de que el ISSSTE se ha visto rebasado en atención, a tal grado que ellos mismos tienen que pagar las pruebas de análisis clínicos y llevarlos para que les den una incapacidad.

Desde la 1 de la mañana comienzan hacer fila; este martes había más de 150 personas, en su mayoría maestros contagiados de COVID, de acuerdo al certificado que mostraron… la ola de COVID ya rebasó a las asistencias médicas”, reveló la maestra Lourdes Morales.

Las puertas de la unidad familiar del ISSSTE las abren generalmente de 8 de la mañana a 2 de la tarde; hoy se abrió dos horas, tuvieron que cerrar la puerta y solicitar apoyo de elementos de la Guardia Nacional para calmar los ánimos de quienes no alcanzaron ficha y fueron regresados a sus casas.

Maestros contagiados, con pruebas hechas en laboratorios particulares, buscan que se les extienda incapacidad laboral.

“Ya tengo dos días con el certificado de que di positivo a COVID y no me han dado mi incapacidad, me urge porque a los tres días si no justificas la ausencia te levantan un acta, te bajan el sueldo y te pueden despedir”, dijo María Guadalupe Hernández.

Sólo dos empleadas del ISSSTE atendieron a los maestros y tras la manifestación dijeron que iban a dar otras 25 fichas para extender incapacidad; como seguían llegando maestros contagiados, de acuerdo con las pruebas positivas de COVID, se le dio la orden a la guardia de seguridad para que cerrara la puerta.

“Se dieron 150 fichas, luego 25 más para este martes; nos van a dar otras 46 más para mañana miércoles, pero siguen llegando más compañeros, que son rechazados y a los que no se les da ninguna información de cuándo se les dará su incapacidad”, dijo el maestro Luis Manuel Soto.

Una larga fila de empleados federales y estatales que reciben atención médica en el ISSSTE esperaban una respuesta de la dirección, pero no llegó.

Uno de los maestros que no alcanzó ficha preguntaba a las empleadas del ISSSTE, que nunca mostraron identificación alguna, cuándo obtendrán su incapacidad, pero no se les daba respuesta.

“Mañana ya no habrá más fichas; vengan pasado mañana a ver si alcanzan, estamos ya saturados. Ya me perdí, ya no sabemos qué hacer”, decía con desesperación una de las empleadas, mientras trataban de coordinar acciones.

Maestros contagiados, sin ninguna medida sanitaria, se entremezclaban con los que apenas iban a ser valorados y con otras personas que acudían a consulta.

Esto ya es un desmadre, en el área donde nos hacen la valoración, ya si ven que tenemos una oxigenación menor de 90 y un resfriado nos mandan a la Unidad de Medicina Familiar donde no nos dan servicio, ni nos atienden”, señaló la maestra María de la Luz Andrade.

El ISSSTE no tiene reactivos para hacer pruebas de COVID y los docentes tienen que pagar entre 400 y 700 pesos en laboratorios particulares.

“En el ISSSTE no hay presupuesto, no hay atención , sólo queremos justificar la ausencia en escuelas, pero ni la incapacidad nos dan; tras el regreso a clases los casos de contagios entre maestros se ha incrementado”, señaló Andrea Hernández.

Antes de las 2 de la tarde repartieron las últimas 46 fichas para mañana, en tanto que decenas de maestros regresaban a sus casas con su resultado positivo de COVID, pero sin incapacidad para justificar la ausencia en la escuela.

La encargada de seguridad en la entrada dio órdenes a los elementos de la Guardia Nacional de desalojar a los que no estaban en la lista de las 46 fichas que iba a repartir.

