León, Guanajuato.- Desde los primeros días de enero, médicos particulares y del sector público ven un incremento en el número de infecciones respiratorias.

Hugo Cerda Flores, médico internista que ayer acudió a recibir la tercera vacuna anti COVID, sostuvo que las dos últimas semanas notó que las enfermedades respiratorias empezaron a incrementar mucho.

Si yo veía un caso a la semana ahorita veo 10 casos cada día y ya son casos confirmados de infecciones respiratorias.

“Por otro lado, ha disminuido la parte de infecciones gastrointestinales, ahorita se están elevando más los cuadros respiratorios", comentó.

La odontóloga Alexis Andrea Albarrán González ha visto casos de enfermedades respiratorias entre sus pacientes.

El médico dijo estar agradecido porque a la fecha no se ha contagiado de coronavirus y exhortó a la población a no descuidar las medidas preventivas, pues destacó que estar vacunado no garantiza la inmunidad contra el virus.

Usen bien el cubrebocas porque muchos no lo usan bien, independientemente de que se detenga o no todo esto, si usan bien el cubrebocas, el lavado correcto de manos y sanitizante vamos a favorecer a que sean menos los contagios.

"Que estés vacunado no te exime de que no te va a dar COVID, con todo y vacuna te puede dar coronavirus, es importante vacunarse y seguir con los cuidados", recomendó.

La dentista Alexis Andrea Albarrán González también observó un aumento en los casos de enfermedades respiratorias, pues contó que son tres pacientes, uno enfermó de COVID y dos de gripe, y cancelaron la consulta.

Julio Martín Sánchez, médico especialista en trasplantes de riñón, también amplió su protección contra el COVID-19 con la vacuna de refuerzo.

Por la temporada sí se han visto más casos de infecciones respiratorias, por el clima la mayoría se están enfermando, yo me enfermé hace dos semanas de gripe y muchos pacientes cancelan su cita porque les decimos que si presentan síntomas de fiebre o de gripe no acudan a su consulta y ha habido varias cancelaciones.

“En estos primeros días de enero he tenido tres cancelaciones, una por COVID, el diagnóstico ya confirmado y dos por gripa", precisó.

La joven odontóloga afirmó que los dentistas están en la primera línea de contagios, debido a que tratan la salud bucal y la saliva es uno de los principales medios de transmisión.

Entonces al estar en riesgo hay que estar vacunados y gracias a Dios no me he contagiado. Hay que vacunarse, es importante porque creo que si uno se contagia van a ser síntomas más leves. No hay que bajar la guardia porque otra vez están a la alza los contagios", exhortó.

Aunque se desempeña en la cirugía de trasplantes de riñón, Julio Martín Sánchez Castro, médico del Centro Estatal de Trasplantes, dijo que en estas fechas ha habido un aumento de pacientes con algún contagio de insuficiencia respiratoria.

"No estoy muy seguro de que sean pacientes con COVID pero sí con infección respiratoria. En mi área que es de trasplantes es estar más cerca de los pacientes y ellos deben estar sanos para que puedan recibir su riñón en este caso", compartió.

