León, Guanajuato.- El posible incremento a la harina tiene preocupados a los panaderos de la ciudad porque han tenido que subir de 50 centavos a un peso el precio de bolillo y pan dulce.

El aumento en los precios ha afectado las ventas debido a que se compra menos el pan dulce y bolillo.

“Está subiendo todo, otra vez ya volvió a subir, nos acaban de avisar apenas que el sábado es cuando va a volver a subir otra vez, de lo demás todavía no sabemos bien pero de la harina ya, el azúcar, el huevo también, está muy difícil porque no hay trabajo, ni dinero y pues se tiene que aguantar uno para sostener el negocio hasta donde se pueda y cuando ya no pues hay que aumentar el precio”, platicó Gabriel Landín, panadería Landín

Panaderos de León argumentan que les ha pegado fuerte el incremento en las ventas, las piezas que se llevaban antes los consumidores han disminuido.

Comerciantes que venden tortas y solían comprar 100 piezas ahora solo compran 70 u 80 bolillos; quienes venden en locales también decidieron comprar pocas piezas, de 40 que surtían ahora se llevan 20.

Los panaderos no saben qué cantidad de pan deben hornear porque se les queda la mercancía y es pan que ya no pueden vender después, deben rematarlo en costales como pan molido o para animales.

“La desventaja es que también el pan se queda, por ejemplo si producen 200 y se quedan 100 y esos ya no los venden para las personas, se venden encostalados, como pan duro y mucha gente viene y lo compra para los animales, pero el costal lo damos en 30 0 40 pesos y pues no los compran”, Teresa Valle, de la Panadería Bautista.

En la calle Nueva Candelaria, en El Coecillo, comerciantes de pan comentaron que bajó el consumo de pan dulce, antes se llevaban 5 y ahora se llevan 2. Amas de casa les han comentado que ya no les alcanza.

“Se ha visto reflejado en la venta de piezas, por ejemplo, se bajaron mucho en comprar y es que antes la pieza costaba seis pesos y hay uno panes que ya llegaron a ocho y el bolillo a $3.50, el pan dulce es más caro y las señoras nos dicen muchas cosas”, comentó Vanesa Cano.

