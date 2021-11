Inseguridad León: Exige regidora Escobar ‘acciones, no palabras’ en cuestión de seguridad

León, Guanajuato.- La regidora Araceli Escobar señaló de entrada que desafortunadamente la ciudad está muy dañada en cuanto al crimen organizado y la venta de droga, males que han llegado con esos grupos vulnerables que no tienen acceso a educación, a un trabajo digno, mientras que los delincuentes llegan con un recurso que no pueden tener de la noche a la mañana. Y se involucran en esto.

“Como autoridad tenemos que trabajar en políticas públicas enfocadas a la prevención del delito y al consumo de droga, pero con acciones, no con palabras”.

Además: Abandonan sus casas para huir de la violencia en Villas de San Juan

Entre esas acciones que se deberían de impulsar, señaló: usar el tiempo libre de niños y adolescentes en cosas como el deporte, arte, cultura que tengan accesibilidad a estas áreas que puedan cambiar su entorno social.

Yo no veo que a nivel municipal y estatal se haya trabajado en prevención del delito, esto no es de esta administración. Lo que hoy estamos viendo es el resultado de lo que no se hizo en administraciones pasadas. Lo que haga esta administración en el tema de prevención se verá el resultado el día de mañana”.